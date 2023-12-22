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Греф заявил об отсутствии предпосылок для «пузыря» на рынке ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ни одной предпосылки для «пузыря» на рынке ипотеки РФ нет, есть неудовлетворенный спрос, заявил 22 декабря в интервью телеканалу «Россия 24» глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы не видим перегрева <…>. Перегрев рынка — это не только когда цена растет, он должен иметь тенденцию к тому, что он лопнет. Но у нас настолько неудовлетворенный спрос, что пока никаких признаков «пузыря» я не вижу. В ближайшие годы эта проблема точно не актуальна. Объективно ни одной предпосылки я не могу найти», — сказал он.

Глава Сбербанка также прогнозирует, что цены на недвижимость на фоне сокращения льготной ипотеки начнут снижаться, а выдачи ипотеки в 2024 году составят 80–100% от уровней текущего года.

«Цены на жилье повышаются, но это связано с тем, что более 70% ипотеки — это субсидируемая ипотека со стороны государства. Как только субсидии будут сокращены — они постепенно сокращаются, — то и цены будут постепенно падать», — отметил Греф.

По его словам, отмечается и снижение доступности ипотечных кредитов на фоне роста ключевой ставки.

«Поэтому мы тоже увидим падение цен на рынке», — подытожил он.

Жилой фон: первоначальный взнос по ипотеке могут поднять до 30%
Приведет ли это к охлаждению рынка жилищного кредитования

Ранее, 15 декабря, Банк России поддержал ужесточение требований к программам льготной ипотеки. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что это приведет к охлаждению ипотеки, но основной эффект на портфель ипотеки в целом будет оказывать повышение ключевой ставки.

Тогда же правительство РФ скорректировало некоторые параметры выдачи льготного ипотечного кредита. Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 млн рублей. Также до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

До этого, 14 декабря, эксперты «Авито Недвижимости» сообщили, что за год средние цены на квартиры в российских новостройках выросли: на 5% — за объект в целом и на 4% — за квадратный метр. Отмечается, что цены увеличились в 26 из 33 городов.

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