Для огородника и садовода: лунный посевной календарь на февраль 2024 года
Луна в зависимости от фаз способна оказывать влияние на рост и развитие растений, поэтому огородники и дачники пользуются посевным календарем для богатого урожая. Каждое растение живет в своем ритме, и если его нарушить, например, полить или посеять не вовремя, зелень может вырасти слабой или заболеть. Верным помощником садоводу становится таблица посевов. Подробнее о том, что лучше сажать в последний месяц зимы и какие даты считаются благоприятными в феврале 2024 года — в материале «Известий».
Какую рассаду сажать в феврале 2024 года
Создание лунного календаря приписывается жителям южной Месопотамии. Древние шумеры первыми заметили закономерность ежемесячного роста и убывания Луны на небе. Данный принцип был положен в основу календаря, лунный месяц насчитывал 29,5 дня и соответствовал периоду между двумя новолуниями.
Агрономы и огородники полагают, что февраль является подготовительным месяцем, во время которого высаживают рассады различных овощей, в том числе в домашних условиях. Так, конец зимы — самое подходящее время для посева баклажанов. Пригодные для пересадки растения должны достигнуть 65–75 дней от роду. Однако жителям южных областей готовить рассаду следует уже в начале февраля.
Выращивание лука-порея требует много времени, поскольку от дня появления всходов до сбора урожая должно пройти не меньше полугода. Февральская посадка дает возможность получить витаминный овощ к августу. Оптимальный возраст рассады, готовой к переселению на грядку, составляет два месяца. Специалисты отмечают, что торопливость в работе не приблизит созревание лука, а совсем наоборот.
Середина – конец февраля хорошо подойдут для приготовления помидоров к посадке. Оптимальный возраст, когда сеянцы готовы к «переезду» на грядку, не должен превышать 55–60 дней. В средней полосе высаживать томаты в грунт допустимо не раньше первой половины мая, следовательно, сажать помидоры лучше в конце месяца.
Также после середины февраля можно готовиться к посадке сладкого перца. Однако, прежде чем высаживать на открытое место, необходима предварительная и тщательная подготовка. Сеянцы должны подрасти до возраста в 60–75 дней. Сажать овощи на рассаду допустимо в любые подходящие емкости.
Кроме того, последний месяц зимы — это пора различных цветочных культур. Многие растения при ранней февральской посадке порадуют красочными бутонами уже в первой половине летнего сезона. Так, февраль будет благоприятным месяцем для гвоздики шабо, сальвии, колокольчика карпатского, примулы, гайлардии и лаванды.
Когда сажать рассаду в феврале 2024 года: календарь посадок
По общему мнению агрономов и садоводов, ранние овощные и цветочные культуры лучше посадить в начале февраля. Главное, чтобы семена были посеяны не только в оптимальные сроки, но и в энергетически подходящее время. Так, самым неблагоприятным временем является период новолуния и полнолуния. Заниматься посевами и проводить любые манипуляции с растениями рекомендуется в фазы растущей и убывающей Луны.
В первые числа месяца (с 1 по 3 февраля) Луна будет убывать. Данный период — идеальное время для посева любой зелени, редьки, редиса, моркови и топинамбура. Кроме того, начало февраля будет благоприятным для посадки и пересадки луковичных и клубневых цветов. Однако не рекомендуется использовать в эти дни химические удобрения.
Благоприятным для посадки чеснока и лука считается 4 и 5 февраля, а также 6 и 7 февраля. В эти даты помимо лука стоит высадить различные виды зелени, а также корнеплоды и картофель.
Однако эксперты предлагают воздержаться от садоводства 8, 9, 10 февраля, поскольку Луна начинает переходить в фазу новолуния. Согласно посевному календарю, 24 февраля ожидается полнолуние, поэтому в этот день также лучше не проводить посадку растений.
Идеальные дни для посадки и пересадки комнатных растений, а также «грядок» на подоконниках или в теплицах выпадают на 14 и 15 февраля. Кроме того, эти даты подойдут для посева перца, баклажанов, помидоров, огурцов и капусты на рассаду. Посаженные в эти числа укроп, петрушка, лук и шпинат дадут быстрые ростки.
Самым плодотворным считается конец месяца. С 19 по 23 февраля Луна будет находиться в растущей фазе. В весеннюю обогреваемую теплицу можно посадить скороспелые сорта помидоров для выращивания в открытом грунте, перцы, баклажаны, капусту, тыкву и зелень: кресс-салат, лук-порей и латук. А в южных широтах — даже арбузы и дыни.
Дни будут благоприятными для посева семян бархатцев, годеции, петунии, лобелии, душистого горошка, настурции, хризантемы и циннии на рассаду для открытого грунта. С 26 по 29 февраля Луна будет находиться в стадии убывания. Дни являются хорошими для посева любых цветов, в том числе семян гвоздики шабо, вербены, бегонии, цинерарии, примулы и маргариток.
Как правильно посадить, выращивать и поливать рассаду
Рост и развитие растений зависит от многих факторов. Создав оптимальные условия, вырастить качественную рассаду можно на подоконнике в доме. Сажать рассаду можно почти в любой емкости. Сейчас агрономы всё чаще отдают предпочтение специальным пластмассовым ящикам. Они удобны при транспортировке и не разбухают от влаги.
Одна из наиболее частых проблем садоводов — слишком длинная, а значит, слабая рассада. Чтобы стебли были крепкими, поливать рассаду нужно немного, по мере необходимости. Лайфхак для россиян средней полосы — поворачивать горшки по пять раз в день. Благодаря этому растения будут тратить время на разворот к солнцу, а не на устремление вверх.
Кроме того, вырастить крепкую рассаду помогут следующие рекомендации:
— ставить горшки на самое освещенное место и понижать температуру, если рассада начнет вытягиваться;
— не ставить горшки слишком близко друг к другу;
— пикировать (пересаживать в горшок побольше) до первого листика,
— подкармливать.
По мнению эксперта в области садоводства и огородничества Надежды Новиковой, главное — учитывать дату высадки рассады, обычно она указывается на упаковке с семенами. Оптимальным временем посадки в защищенный грунт является весна до 20 мая, а в открытый, для Центрального региона страны, — после 20 июня. Средний срок появления всходов варьируется от 2 до 14 дней, в зависимости от культуры. Кроме того, необходимо внимательно изучить период вегетации — месяцы, когда растение можно высаживать в конкретном регионе. Эта информация также указывается на упаковке с семенным материалом.
Чтобы определить количество рассады на посадку, эксперт рекомендует провести расчеты. В первую очередь следует узнать площадь, выделенную для посева определенной культуры. Для определения итогового количества нужно площадь грядки разделить на площадь вегетации (указывается на упаковке). Напоминаем, что необходимо брать одинаковые единицы измерения — сантиметры или миллиметры. Почву для рассады можно подготовить самостоятельно или приобрести уже готовую в магазине.