Для огородника и садовода: лунный посевной календарь на февраль 2024 года

Луна в зависимости от фаз способна оказывать влияние на рост и развитие растений, поэтому огородники и дачники пользуются посевным календарем для богатого урожая. Каждое растение живет в своем ритме, и если его нарушить, например, полить или посеять не вовремя, зелень может вырасти слабой или заболеть. Верным помощником садоводу становится таблица посевов. Подробнее о том, что лучше сажать в последний месяц зимы и какие даты считаются благоприятными в феврале 2024 года — в материале «Известий».

Какую рассаду сажать в феврале 2024 года

Создание лунного календаря приписывается жителям южной Месопотамии. Древние шумеры первыми заметили закономерность ежемесячного роста и убывания Луны на небе. Данный принцип был положен в основу календаря, лунный месяц насчитывал 29,5 дня и соответствовал периоду между двумя новолуниями.

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Агрономы и огородники полагают, что февраль является подготовительным месяцем, во время которого высаживают рассады различных овощей, в том числе в домашних условиях. Так, конец зимы — самое подходящее время для посева баклажанов. Пригодные для пересадки растения должны достигнуть 65–75 дней от роду. Однако жителям южных областей готовить рассаду следует уже в начале февраля.

Лунный посевной календарь на 2024 год: как вырастить хороший урожай Луна в зависимости от фазы может оказывать влияние на рост и развитие растений

Выращивание лука-порея требует много времени, поскольку от дня появления всходов до сбора урожая должно пройти не меньше полугода. Февральская посадка дает возможность получить витаминный овощ к августу. Оптимальный возраст рассады, готовой к переселению на грядку, составляет два месяца. Специалисты отмечают, что торопливость в работе не приблизит созревание лука, а совсем наоборот.

Середина – конец февраля хорошо подойдут для приготовления помидоров к посадке. Оптимальный возраст, когда сеянцы готовы к «переезду» на грядку, не должен превышать 55–60 дней. В средней полосе высаживать томаты в грунт допустимо не раньше первой половины мая, следовательно, сажать помидоры лучше в конце месяца.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Также после середины февраля можно готовиться к посадке сладкого перца. Однако, прежде чем высаживать на открытое место, необходима предварительная и тщательная подготовка. Сеянцы должны подрасти до возраста в 60–75 дней. Сажать овощи на рассаду допустимо в любые подходящие емкости.

Кроме того, последний месяц зимы — это пора различных цветочных культур . Многие растения при ранней февральской посадке порадуют красочными бутонами уже в первой половине летнего сезона. Так, февраль будет благоприятным месяцем для гвоздики шабо, сальвии, колокольчика карпатского, примулы, гайлардии и лаванды.

Когда сажать рассаду в феврале 2024 года: календарь посадок

По общему мнению агрономов и садоводов, ранние овощные и цветочные культуры лучше посадить в начале февраля. Главное, чтобы семена были посеяны не только в оптимальные сроки, но и в энергетически подходящее время. Так, самым неблагоприятным временем является период новолуния и полнолуния. Заниматься посевами и проводить любые манипуляции с растениями рекомендуется в фазы растущей и убывающей Луны.

В первые числа месяца (с 1 по 3 февраля) Луна будет убывать. Данный период — идеальное время для посева любой зелени, редьки, редиса, моркови и топинамбура. Кроме того, начало февраля будет благоприятным для посадки и пересадки луковичных и клубневых цветов. Однако не рекомендуется использовать в эти дни химические удобрения.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Благоприятным для посадки чеснока и лука считается 4 и 5 февраля, а также 6 и 7 февраля. В эти даты помимо лука стоит высадить различные виды зелени, а также корнеплоды и картофель.

Однако эксперты предлагают воздержаться от садоводства 8, 9, 10 февраля, поскольку Луна начинает переходить в фазу новолуния. Согласно посевному календарю, 24 февраля ожидается полнолуние, поэтому в этот день также лучше не проводить посадку растений.

Идеальные дни для посадки и пересадки комнатных растений, а также «грядок» на подоконниках или в теплицах выпадают на 14 и 15 февраля. Кроме того, эти даты подойдут для посева перца, баклажанов, помидоров, огурцов и капусты на рассаду. Посаженные в эти числа укроп, петрушка, лук и шпинат дадут быстрые ростки.

Помидоры, перец, огурцы и другие овощи: когда сажать рассаду в 2023 году

Самым плодотворным считается конец месяца. С 19 по 23 февраля Луна будет находиться в растущей фазе. В весеннюю обогреваемую теплицу можно посадить скороспелые сорта помидоров для выращивания в открытом грунте, перцы, баклажаны, капусту, тыкву и зелень: кресс-салат, лук-порей и латук. А в южных широтах — даже арбузы и дыни.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Дни будут благоприятными для посева семян бархатцев, годеции, петунии, лобелии, душистого горошка, настурции, хризантемы и циннии на рассаду для открытого грунта. С 26 по 29 февраля Луна будет находиться в стадии убывания. Дни являются хорошими для посева любых цветов, в том числе семян гвоздики шабо, вербены, бегонии, цинерарии, примулы и маргариток.

Как правильно посадить, выращивать и поливать рассаду

Рост и развитие растений зависит от многих факторов. Создав оптимальные условия, вырастить качественную рассаду можно на подоконнике в доме. Сажать рассаду можно почти в любой емкости. Сейчас агрономы всё чаще отдают предпочтение специальным пластмассовым ящикам. Они удобны при транспортировке и не разбухают от влаги.

Одна из наиболее частых проблем садоводов — слишком длинная, а значит, слабая рассада. Чтобы стебли были крепкими, поливать рассаду нужно немного, по мере необходимости. Лайфхак для россиян средней полосы — поворачивать горшки по пять раз в день. Благодаря этому растения будут тратить время на разворот к солнцу, а не на устремление вверх.

Кроме того, вырастить крепкую рассаду помогут следующие рекомендации:

— ставить горшки на самое освещенное место и понижать температуру, если рассада начнет вытягиваться;

— не ставить горшки слишком близко друг к другу;

— пикировать (пересаживать в горшок побольше) до первого листика,

— подкармливать.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

По мнению эксперта в области садоводства и огородничества Надежды Новиковой, главное — учитывать дату высадки рассады, обычно она указывается на упаковке с семенами. Оптимальным временем посадки в защищенный грунт является весна до 20 мая, а в открытый, для Центрального региона страны, — после 20 июня. Средний срок появления всходов варьируется от 2 до 14 дней, в зависимости от культуры. Кроме того, необходимо внимательно изучить период вегетации — месяцы, когда растение можно высаживать в конкретном регионе. Эта информация также указывается на упаковке с семенным материалом.

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