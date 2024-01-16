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Юрист предупредил автомобилистов о схеме мошенничества с эвакуаторами

Юрист Русяев: на дорогах есть риск встретить мошенников-эвакуаторщиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев 16 января рассказал «Известиям», как по внешним признакам определить, что к вам подъехал подставной эвакуатор.

«Попадание в ситуацию с навязыванием услуг сомнительными эвакуаторщиками может быть крайне неприятным и дорогостоящим опытом для автовладельцев. Такие мошенники используют различные уловки, чтобы выманить у водителей деньги», — сообщил эксперт.

Так, мошенники могут сами «случайно» найти автомобилиста на дороге и предложить свою помощь в эвакуации якобы сломавшегося автомобиля.

«Такое часто происходит после стоянки на заправке, где они могут предварительно специально вывести машину из строя, например, залить в бак отработанное масло. Шанс случайно встретить эвакуатор на дороге довольно мал, поэтому, если вы плохо разбираетесь в автомобилях, отказывайтесь от «эвакуатора-помощника» и вызывайте официальный», — заявил Русяев.

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Юрист отметил, что всегда стоит обращать внимание на внешний вид — если эвакуатор выглядит старым или непрезентабельным, а водитель неопрятен, скорее всего, перед вами мошенники. Репутационные фирмы поддерживают свой автопарк в надлежащем состоянии.

«В целом, прежде чем соглашаться на услуги, нужно выяснить точную стоимость, адрес автосервиса, куда будет доставлен автомобиль, реквизиты организации. Если эта информация утаивается или дается уклончиво — возможно, вас пытаются ввести в заблуждение», — сказал он.

Собеседник издания подчеркнул, что категорически нельзя позволять незнакомым людям копаться в двигателе вашего автомобиля. Под предлогом диагностики они могут умышленно вывести машину из строя, чтобы создать видимость поломки и навязать свои услуги, а также дорогостоящий ремонт в своих автосервисах, пояснил он.

«Если вы подозреваете, что стали жертвой аферы эвакуаторщиков, необходимо срочно заявить в полицию и настаивать на разбирательстве. Чем быстрее будут предприняты юридические меры, тем выше шанс вернуть потраченные средства», — сказал он.

По словам Русяева, эвакуаторщики, которые прибегают к мошенническим схемам с целью незаконного обогащения, подлежат уголовной ответственности на основании ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Конкретная мера наказания определяется судом в зависимости от размера причиненного ущерба и других обстоятельств дела.

«За обычное мошенничество без отягчающих вину обстоятельств предусмотрены такие меры, как штраф до 120 тыс. рублей либо в размере заработной платы осужденного за период до года, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы — всё на срок до двух лет», — сказал он.

Если ущерб от действий мошенников-эвакуаторщиков оказался значительным, либо был причинен гражданину, попавшему в трудную жизненную ситуацию, то суд может назначить более строгое наказание — принудительные работы на срок до пяти лет или реальное лишение свободы на тот же срок, добавил юрист.

В конце декабря юрист Русяев рассказал «Известиям» о другой новой схеме мошенничества на дорогах. Так, одной из последних «новинок» стало предложение оформить ДТП без участия ГИБДД через фирмы так называемых аварийных комиссаров.

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