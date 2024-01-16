Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ поразили пять пунктов дислокации ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов
Мир
Трамп лидирует на предварительных выборах кандидата от республиканцев в Айове
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали очень низкое давление в Москве
Происшествия
Браконьер выловил более 1 тыс. экземпляров редкой краснокнижной рыбы
Армия
Подразделения Западной группировки ВС РФ отбросили штурмовые группы ВСУ
Мир
США осудили ракетные удары КСИР по иракскому городу Эрбилю
Мир
В Киеве рассказали о «важных сообщениях» Запада перед форумом в Давосе
Армия
Группировка «Запад» уничтожила боевиков ВСУ на купянском направлении
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти и перехвате семи беспилотников ВСУ
Недвижимость
Замоскворечье опередило районы ЦАО Москвы по темпам роста цен на первичное жилье
Мир
На Украине признали успех российских военных над ВСУ в Крынках
Культура
Стали известны лауреаты премии «Эмми-2024»
Мир
Спикер палаты представителей США приветствовал победу Трампа в Айове
Мир
СМИ сообщили о планах Рамасвами объявить о выходе из президентской гонки в США

Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг Australian Open

0
Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), обыграв в первом круге американку Пейтон Стирнс. Об этом 16 января сообщила газета «Спорт-Экспресс».

В первом круге сезона Турнира Большого шлема 26-летняя россиянка, выступавшая под 14-м номером, обыграла соперницу из США со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 50 минут.

Во втором круге Касаткина встретится с американкой Слоан Стивенс.

Открытый чемпионат Австралии по теннису в Мельбурне проходит с 14 по 28 января.

Рублевская баня: как наши теннисисты начали Australian Open
Пятая ракетка мира с большим трудом выходит во второй круг, Самсонова прекращает борьбу

Накануне, 15 января, во второй круг Australian Open вышел и российский теннисист Даниил Медведев. В первом круге 27-летний россиянин встречался с французом Теренсом Атманом, который отказался продолжать матч при счете 7:5, 2:6, 4:6, 0:1.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024