Стали известны лауреаты премии «Эмми»-2024

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Киран Калкин и Сара Снук завоевали «Эмми» за лучшие мужскую и женскую роль в сериале «Наследники». 75-ая церемония вручения награды телеакадемии США состоялась 15 января в Лос-Анджелесе.

В категории «Лучший актер в драматическом сериале» впервые были представлены сразу три актера из одного сериала — Брайан Кокс, Киран Калкин и Джереми Стронг, которые сыграли отца и двое сыновей. При этом Калкин, сыгравший роль младшего, непутевого сына Роя Логана Романа Роя, ранее был удостоен «Золотого глобуса» в аналогичной номинации.

Награду в категории «Лучшая женская роль в драматическом сериале» завоевала исполнительница роли старшей сестры Шив Рой в «Наследниках» австралийская актриса Сара Снук.

Лучшим актером в комедийном сериале стал Джереми Аллен Уайт за роль в сериале «Медведь», а Эбон Мосс-Бакрак получил «Эмми» за лучшую роль второго плана в этом же сериале. Лучшей актрисой в комедийном сериале была признана Кинта Брансон за «Начальную школу Эбботт», а ее коллега по этому сериалу Айо Эдебири получила звание лучшей актрисы второго плана.

Награду телеакадемиков за роль второго плана в драме получила Дженнифер Кулидж за сериал «Белый лотос», а «Эмми» в категории «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале» завоевал сыгравший в «Наследниках» супруга Сары Снук Мэттью Макфэдьен.

Лучшими актерами в коротком сериале по версии телеакадемиков стали Эли Вонг и Стивен Ен за работу в сериале «Грызня».

Кроме того, выдающимся телевизионным фильмом был признан «Странный Эл». Награды за режиссуру получили сериалы «Наследники» и «Тед Лассо». Выдающимся сценаристом драматического сериала был признан Джесси Армстронг («Свадьба Коннора», «Наследники»), а за сценарий для короткого сериала, антологии или фильма награду получил Ли Сун Джин («Птицы не поют, они кричат от боли», «Грызня»).

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Ранее, 7 января, в Лос-Анджелесе прошла 81-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Эмма Стоун получила награду в категории «Лучшая женская роль в комедии/мюзикле» за роль Беллы Бакстер в фильме «Бедные-несчастные». Киллиану Мерфи вручили «Золотой глобус» за лучшую мужскую драматическую роль в «Оппенгеймере». В свою очередь, Кристофер Нолан удостоился премии в категории «Лучший режиссер». Актер Роберт Дауни – младший получил «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в «Оппенгеймере». Награды также получили ​​Марго Робби («Барби»), Натали Портман («Май декабрь»), Дженнифер Лоуренс («Без обид») и другие звезды.

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