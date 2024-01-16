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Новый сезон проекта «Музыка в метро» стартует в Москве в конце января

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Новый сезон проекта «Музыка в метро» стартует в Москве с 25 января. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии в понедельник, 15 января.

Перед пассажирами столичной подземки выступят порядка 285 исполнителей и коллективов, которые прошли несколько этапов конкурса. Музыканты продемонстрировали свои таланты перед судьями и приглашенными экспертами, отмечает телеканал «360». Лучшие из них попали в финал и получили право выступать на площадках проекта «Музыка в метро» в течение 2024 года. Исполнители разделены по уровню громкости — низкому, среднему и высокому, уточняет RT.

Все финалисты покажут уникальный репертуар: всего они исполняют музыку в 10 разных жанрах. Также перед жителями мегаполиса будут выступать уже полюбившиеся исполнители.

В 2023 году в рамках проекта в метро состоялось более 50 тыс. выступлений. Музыканты исполнили для пассажиров известные поп-хиты, народные песни, зажигательную рок-музыку и душевные джазовые композиции, сообщает «Москва 24».

Как напоминает агентство городских новостей «Москва», проект «Музыка в метро» работает с 2016 года. В прошлом сезоне в нем приняли участие 254 исполнителя. Сейчас для артистов проекта доступно 39 площадок.

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В октябре еще три площадки проекта «Музыка в метро» открылись на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Площадки располагаются на станциях «Кленовый бульвар», «Марьина Роща» и «Рижская», пишет сайт kp.ru.

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