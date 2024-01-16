Эксперты рассказали о задачах для будущих морских инженерных полков

Морские инженерные полки должны обеспечивать как высадку морских десантов, так и базирование кораблей Военно-морского флота в разных местах. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков, комментируя новость о том, что в ВМФ России началось формирование новых морских инженерных полков.

«Полки обеспечивают подходы наших военнослужащих к плацдармам высадки, занимаются разграждением и сборкой автономных препятствий. К тому же у военных кораблей есть определенные пункты базирования, в случае начала боевых действий флот рассредоточивается по разным местам, а их надо оборудовать. Например, поставить туда плавпричалы, обеспечить подачу разных материальных средств», — объяснил эксперт.

Не менее важный момент, что в передовом эшелоне идут саперы для разминирования, уточнил он. В нынешних условиях, когда мы воюем с большим количеством иностранных государств, формирование новых морских инженерных полков достаточно актуальная задача и для Черноморского флота, и для остальных.

Такого же мнения придерживается и капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин. Он также напомнил, что раньше морские инженерные полки уже существовали.

«Я служил на Черном море, там был морской инженерный полк. У нас времена такие, сначала округа разгоняем, потом снова их делаем. В любом случае при наличие морских инженерных полков высадка десанта проходит наиболее эффективно», — добавил он.

Одна такая воинская часть уже создана на Тихом океане, а до конца года аналогичные появятся и на других флотах. Инженерные соединения могут эффективно действовать на сухопутных и морских направлениях.

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