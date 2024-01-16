Реклама
Прямой эфир
Общество
Минтруд сообщил о возможной индексации выплат с 1 февраля
Мир
Серия взрывов прогремела в сирийском Алеппо
Экономика
В РФ предложили увеличить размер потребительской корзины до 43,6 тыс. рублей
Мир
Закрытое заседание СБ ООН по Йемену пройдет 16 января
Мир
Число погибших в результате взрыва в Баку возросло до семи
Общество
Генпрокуратура через суд попросила отдать государству все акции «Рольфа»
Спорт
Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года по версии FIFA
Мир
На востоке Китая археологи обнаружили более 300 древних гробниц
Мир
Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн прибыл в Москву
Мир
Мадуро указал на подъем экономики России, несмотря на санкции
Мир
В МО Израиля заявили о завершении интенсивных военных действий на севере Газы
Мир
Хуситы в Йемене подтвердили атаку на корабль США в Аденском заливе
Общество
Суд в Москве запретил к распространению вакансии «только для славян»
Спорт
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Общество
В Подмосковье стартовал второй форум ветеранов СВО «Вместе победим»

Эксперты рассказали о задачах для будущих морских инженерных полков

0
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Морские инженерные полки должны обеспечивать как высадку морских десантов, так и базирование кораблей Военно-морского флота в разных местах. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков, комментируя новость о том, что в ВМФ России началось формирование новых морских инженерных полков.

Новое звучание: какие ракетные системы получила армия в 2023 году
Завершение перевооружения мобильной группировки РВСН на «Ярсы» и другие знаковые события для этого рода войск

«Полки обеспечивают подходы наших военнослужащих к плацдармам высадки, занимаются разграждением и сборкой автономных препятствий. К тому же у военных кораблей есть определенные пункты базирования, в случае начала боевых действий флот рассредоточивается по разным местам, а их надо оборудовать. Например, поставить туда плавпричалы, обеспечить подачу разных материальных средств», — объяснил эксперт.

Не менее важный момент, что в передовом эшелоне идут саперы для разминирования, уточнил он. В нынешних условиях, когда мы воюем с большим количеством иностранных государств, формирование новых морских инженерных полков достаточно актуальная задача и для Черноморского флота, и для остальных.

Такого же мнения придерживается и капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин. Он также напомнил, что раньше морские инженерные полки уже существовали.

«Я служил на Черном море, там был морской инженерный полк. У нас времена такие, сначала округа разгоняем, потом снова их делаем. В любом случае при наличие морских инженерных полков высадка десанта проходит наиболее эффективно», — добавил он.

Одна такая воинская часть уже создана на Тихом океане, а до конца года аналогичные появятся и на других флотах. Инженерные соединения могут эффективно действовать на сухопутных и морских направлениях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дело техников: в ВМФ начали создавать инженерные части

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024