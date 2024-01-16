Реклама
Прямой эфир
Общество
Минтруд сообщил о возможной индексации выплат с 1 февраля
Мир
Серия взрывов прогремела в сирийском Алеппо
Экономика
В РФ предложили увеличить размер потребительской корзины до 43,6 тыс. рублей
Мир
Закрытое заседание СБ ООН по Йемену пройдет 16 января
Мир
Число погибших в результате взрыва в Баку возросло до семи
Общество
Генпрокуратура через суд попросила отдать государству все акции «Рольфа»
Спорт
Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года по версии FIFA
Мир
На востоке Китая археологи обнаружили более 300 древних гробниц
Мир
Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн прибыл в Москву
Мир
Мадуро указал на подъем экономики России, несмотря на санкции
Мир
В МО Израиля заявили о завершении интенсивных военных действий на севере Газы
Мир
Хуситы в Йемене подтвердили атаку на корабль США в Аденском заливе
Общество
Суд в Москве запретил к распространению вакансии «только для славян»
Спорт
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Общество
В Подмосковье стартовал второй форум ветеранов СВО «Вместе победим»

Число ИП в 2023 году приросло рекордно за 17 лет

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В прошлом году число индивидуальных предпринимателей (ИП) в России увеличилось на 378 тыс., до 4,3 млн. Это почти на 10% больше, чем в 2022-м, следует из данных ФНС («Известия» их изучили). Кроме того, такой показатель — рекордный с 2007 года, когда прирост составил 426 тыс. (16,7%).

Дело молодого: число ИП до 20 лет выросло почти до 50 тысяч
Почему юноши и девушки стали чаще открывать бизнес и на чем они зарабатывают

Рост количества ИП в 2023-м связан с повышением деловой активности и регистрацией в новых регионах РФ, объясняется на портале ФНС. По данным реестра МСП, в этих субъектах числятся уже 89 тыс. индивидуальных предпринимателей.

«Деловая активность увеличилась в связи с уходом из России части иностранных брендов. Роль сыграли введенные ограничения, из-за которых ряд зарубежных компаний перестал экспортировать свою продукцию в РФ. Так в стране освободилось много ниш на различных рынках, которые успешно начал заполнять отечественный малый и средний бизнес», — уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В 2023-м предприниматели больше всего интересовались сектором онлайн-торговли — за год создано 152 тыс. ИП и компаний в этой сфере, рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Количество ИП растет и на фоне снижения числа юрлиц — это своего рода компенсация, подчеркнул завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. По статистике ФНС, в последние годы число организаций в РФ снижалось. Небольшой рост показал только 2023-й (на 0,7%, или 21 тыс. ЮЛ), что также обусловлено регистрацией бизнеса в новых регионах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Много малых: число ИП в 2023-м приросло рекордно за 17 лет

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024