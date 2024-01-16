Число ИП в 2023 году приросло рекордно за 17 лет
В прошлом году число индивидуальных предпринимателей (ИП) в России увеличилось на 378 тыс., до 4,3 млн. Это почти на 10% больше, чем в 2022-м, следует из данных ФНС («Известия» их изучили). Кроме того, такой показатель — рекордный с 2007 года, когда прирост составил 426 тыс. (16,7%).
Рост количества ИП в 2023-м связан с повышением деловой активности и регистрацией в новых регионах РФ, объясняется на портале ФНС. По данным реестра МСП, в этих субъектах числятся уже 89 тыс. индивидуальных предпринимателей.
«Деловая активность увеличилась в связи с уходом из России части иностранных брендов. Роль сыграли введенные ограничения, из-за которых ряд зарубежных компаний перестал экспортировать свою продукцию в РФ. Так в стране освободилось много ниш на различных рынках, которые успешно начал заполнять отечественный малый и средний бизнес», — уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
В 2023-м предприниматели больше всего интересовались сектором онлайн-торговли — за год создано 152 тыс. ИП и компаний в этой сфере, рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Количество ИП растет и на фоне снижения числа юрлиц — это своего рода компенсация, подчеркнул завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. По статистике ФНС, в последние годы число организаций в РФ снижалось. Небольшой рост показал только 2023-й (на 0,7%, или 21 тыс. ЮЛ), что также обусловлено регистрацией бизнеса в новых регионах.
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Много малых: число ИП в 2023-м приросло рекордно за 17 лет