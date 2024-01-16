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Приезжие в Москве смогут проголосовать на выборах президента РФ электронно

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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На выборах президента России в марте 2024 года избиратели, которые на момент голосования будут находиться в Москве, но зарегистрированы в другом регионе, впервые смогут отдать голос через терминал в электронном формате, рассказал «Известиям» зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

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В целом система «Мобильный избиратель», позволяющая гражданам прикрепиться к любому удобному для них участку по всей стране, дает возможность голосования вне региона постоянной регистрации. При этом в Москве приезжие смогут не только прикрепиться и проголосовать традиционным способом, заполнив бумажный бюллетень, но и электронно, поставить галочку через терминалы на столичных избирательных участках.

Как следует из постановления ЦИК России, принятого на прошлой неделе, перечень избирательных участков с такими терминалами будет определен до 20 февраля. «Известия» направили запрос в Мосгоризбирком.

«За три дня до начала голосования прием заявлений на «Мобильный избиратель» заканчивается. Список тех, кто записался для голосования на территории Москвы, загружается в московский электронный список избирателей (там изначально значатся только те, кто имеет постоянную регистрацию в Москве. — Ред.). Традиционным способом избиратель может проголосовать только на том участке, куда он записался. Электронно — на любом», — рассказал Николай Булаев.

В частности, на выборах мэра Москвы в 2023 году в столице было открыто 2 058 избирательных участков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

К избирателям подход: приезжие в Москве смогут проголосовать электронно

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