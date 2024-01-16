 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд в Москве запретил к распространению вакансии «только для славян»
Спорт
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Общество
В Подмосковье стартовал второй форум ветеранов СВО «Вместе победим»
Политика
Путин подписал указ о назначении президента РАН Красникова членом Совбеза
Общество
В Москве ожидается оттепель в крещенскую ночь
Мир
Хуситы нанесли удар по американскому сухогрузу в Аденском заливе
Авто
Автозавод «Урал» возобновил производство после простоя
Мир
На Украине сообщили о нехватке количества абитуриентов и таксистов
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Мир
СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Армия
Экипажи самолетов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Экономика
Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны
/

К избирателям подход: приезжие в Москве смогут проголосовать электронно

Чем этот способ отличается от ДЭГ и нет ли рисков двойного волеизъявления
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Избиратели, приехавшие в Москву из других регионов, получат возможность проголосовать в марте 2024 года в электронном формате, рассказали «Известиям» в ЦИК РФ. Это станет возможным благодаря терминалам, которые установят на столичных участках. Центризбирком утверждает, что рисков двойного голосования нет: если гражданин уже зарегистрирован в системе ДЭГ, он не сможет принять участие в выборах через терминалы в столице.

Как проголосовать в Москве немосквичам

На выборах президента России в марте 2024 года граждане, которые на момент голосования будут находиться в Москве, но зарегистрированы в другом субъекте страны, впервые смогут отдать голос через терминал, рассказал «Известиям» зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

В целом система «Мобильный избиратель», позволяющая гражданам прикрепиться к любому удобному для них участку по всей России, предполагает возможность голосования вне региона постоянной регистрации. Однако в Москве приезжие смогут не только прикрепиться и проголосовать традиционным способом — опустив бюллетень в урну, но и отдать свой голос через терминалы электронного голосования.

выборы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Согласно постановлению ЦИК России, принятому на прошлой неделе, перечень избирательных участков с такими терминалами будет определен до 20 февраля. «Известия» направили запрос в Мосгоризбирком.

— За три дня до начала голосования прием заявлений на «Мобильный избиратель» заканчивается. Список тех, кто записался для голосования на территории Москвы, загружается в московский электронный список избирателей (там изначально значатся только те, кто имеет постоянную регистрацию в Москве. — «Известия»). Традиционным способом избиратель может проголосовать только на том участке, куда он записался. Электронно — на любом, — объяснил Николай Булаев.

К примеру, на выборах мэра Москвы в 2023 году в столице было открыто 2058 избирательных участков.

выборы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Голосование через терминалы нельзя приравнивать к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) в столице, объясняет Николай Булаев. Второй формой голосования могут воспользоваться только те избиратели, которые зарегистрированы в Москве и имеют подтвержденную учетную запись на mos.ru. При этом «ящик» для бюллетеней у этих двух способов голосования общий.

Выборы-2024 в России: кандидаты в президенты
ЦИК объявил предварительное количество претендентов на пост президента

— Электронный бюллетень, заполненный через терминал, поступает в электронный ящик всего ДЭГ. Туда же поступают и бюллетени избирателей (только москвичей. — «Известия»), которые голосуют онлайн на своих гаджетах. Всё это суммируется и автоматически подсчитывается, — подчеркивает замглавы ЦИК России.

«Известия» направили запрос в департамент информационных технологий города Москвы.

голосование
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Двойных голосований система не допустит

В целом гражданам России доступна система «Мобильный избиратель», позволяющая прикрепиться к любому участку на территории страны независимо от адреса регистрации в паспорте. Так, если избиратель проживает в Сибири, но понимает, что во время выборов будет находиться, например, в Татарстане, он сможет через «Мобильный избиратель» прикрепиться к участку в регионе нахождения. Для этого нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей одним из способов: через портал «Госуслуги», в территориальной избирательной комиссии, МФЦ или участковой избирательной комиссии.

На выборах в марте 2024 года впервые можно будет проголосовать за кандидатов на пост президента дистанционно. Такую форму применят в 29 регионах (включая Москву), она может охватить около 38 млн человек, сообщили в Центризбиркоме. Во время единого дня голосования в сентябре 2023 года ДЭГ было доступно в 25 субъектах Федерации. Тогда председатель ЦИК России Элла Памфилова оценивала потенциальный охват избирателей в 21,5 млн человек. Москва голосует через собственную платформу ДЭГ в отличие от других субъектов РФ.

Выборы-2024: на какой срок избирается президент Российской Федерации
В прошлый раз главу государства определяли голосованием в 2018 году

В ЦИК и территориальной избирательной комиссии ДЭГ утверждают, что при такой схеме рисков двойного голосования нет. По словам Николая Булаева, при регистрации на участие в дистанционном электронном голосовании любая возможность подать заявление на другой участок блокируется. То есть если избиратель уже записан на участие в ДЭГ в регионе, в котором зарегистрирован (в одном из 29 субъектов, где будет применяться онлайн-голосование), он никак не сможет очно проголосовать на участке, в том числе заполнить электронный бюллетень в Москве. Это работает и в обратную сторону, заверяют в Центризбиркоме.

голосование
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Любая комиссия более чем из 2 тыс. участков в Москве видит действия каждого избирателя. Как только он вошел и запросил электронный бюллетень, появляется отметка, что он отдал голос, ему больше нигде не дадут проголосовать, — пояснил Булаев.

Если гражданин записан на федеральное ДЭГ и предварительно не отменил эту запись, то «Мобильный избиратель» также окажется для него недоступен, заявил председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) по дистанционному электронному голосованию Олег Артамонов. То есть такой гражданин не сможет принять участие в выборах на другом участке ни в бумажном, ни в электронном виде, добавил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир