К избирателям подход: приезжие в Москве смогут проголосовать электронно

Избиратели, приехавшие в Москву из других регионов, получат возможность проголосовать в марте 2024 года в электронном формате, рассказали «Известиям» в ЦИК РФ. Это станет возможным благодаря терминалам, которые установят на столичных участках. Центризбирком утверждает, что рисков двойного голосования нет: если гражданин уже зарегистрирован в системе ДЭГ, он не сможет принять участие в выборах через терминалы в столице.

Как проголосовать в Москве немосквичам

На выборах президента России в марте 2024 года граждане, которые на момент голосования будут находиться в Москве, но зарегистрированы в другом субъекте страны, впервые смогут отдать голос через терминал, рассказал «Известиям» зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

В целом система «Мобильный избиратель», позволяющая гражданам прикрепиться к любому удобному для них участку по всей России, предполагает возможность голосования вне региона постоянной регистрации. Однако в Москве приезжие смогут не только прикрепиться и проголосовать традиционным способом — опустив бюллетень в урну, но и отдать свой голос через терминалы электронного голосования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Согласно постановлению ЦИК России, принятому на прошлой неделе, перечень избирательных участков с такими терминалами будет определен до 20 февраля. «Известия» направили запрос в Мосгоризбирком.

— За три дня до начала голосования прием заявлений на «Мобильный избиратель» заканчивается. Список тех, кто записался для голосования на территории Москвы, загружается в московский электронный список избирателей (там изначально значатся только те, кто имеет постоянную регистрацию в Москве. — «Известия»). Традиционным способом избиратель может проголосовать только на том участке, куда он записался. Электронно — на любом, — объяснил Николай Булаев.

К примеру, на выборах мэра Москвы в 2023 году в столице было открыто 2058 избирательных участков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Голосование через терминалы нельзя приравнивать к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) в столице, объясняет Николай Булаев. Второй формой голосования могут воспользоваться только те избиратели, которые зарегистрированы в Москве и имеют подтвержденную учетную запись на mos.ru. При этом «ящик» для бюллетеней у этих двух способов голосования общий.

— Электронный бюллетень, заполненный через терминал, поступает в электронный ящик всего ДЭГ. Туда же поступают и бюллетени избирателей (только москвичей. — «Известия»), которые голосуют онлайн на своих гаджетах. Всё это суммируется и автоматически подсчитывается, — подчеркивает замглавы ЦИК России.

«Известия» направили запрос в департамент информационных технологий города Москвы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Двойных голосований система не допустит

В целом гражданам России доступна система «Мобильный избиратель», позволяющая прикрепиться к любому участку на территории страны независимо от адреса регистрации в паспорте. Так, если избиратель проживает в Сибири, но понимает, что во время выборов будет находиться, например, в Татарстане, он сможет через «Мобильный избиратель» прикрепиться к участку в регионе нахождения. Для этого нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей одним из способов: через портал «Госуслуги», в территориальной избирательной комиссии, МФЦ или участковой избирательной комиссии.

На выборах в марте 2024 года впервые можно будет проголосовать за кандидатов на пост президента дистанционно. Такую форму применят в 29 регионах (включая Москву), она может охватить около 38 млн человек, сообщили в Центризбиркоме. Во время единого дня голосования в сентябре 2023 года ДЭГ было доступно в 25 субъектах Федерации. Тогда председатель ЦИК России Элла Памфилова оценивала потенциальный охват избирателей в 21,5 млн человек. Москва голосует через собственную платформу ДЭГ в отличие от других субъектов РФ.

В ЦИК и территориальной избирательной комиссии ДЭГ утверждают, что при такой схеме рисков двойного голосования нет. По словам Николая Булаева, при регистрации на участие в дистанционном электронном голосовании любая возможность подать заявление на другой участок блокируется. То есть если избиратель уже записан на участие в ДЭГ в регионе, в котором зарегистрирован (в одном из 29 субъектов, где будет применяться онлайн-голосование), он никак не сможет очно проголосовать на участке, в том числе заполнить электронный бюллетень в Москве. Это работает и в обратную сторону, заверяют в Центризбиркоме.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Любая комиссия более чем из 2 тыс. участков в Москве видит действия каждого избирателя. Как только он вошел и запросил электронный бюллетень, появляется отметка, что он отдал голос, ему больше нигде не дадут проголосовать, — пояснил Булаев.

Если гражданин записан на федеральное ДЭГ и предварительно не отменил эту запись, то «Мобильный избиратель» также окажется для него недоступен, заявил председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) по дистанционному электронному голосованию Олег Артамонов. То есть такой гражданин не сможет принять участие в выборах на другом участке ни в бумажном, ни в электронном виде, добавил он.