В России хотят запретить поставки пива из недружественных стран

Импортное пиво и пивные напитки предлагают включить в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из недружественных стран: США, государств Европейского союза, Канады, Австралии и Норвегии. Такое обращение председателю кабмина Михаилу Мишустину направил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (есть у «Известий»).

Свои действия он объясняет тем, что лидерами экспорта в РФ в 2023 году стала Германия, которая активно поставляет оружие на Украину, а также Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию.

«Пиво — это практически такой же важный экспортный товар для Германии, как яблоки для Польши. Но ввоз яблок мы ограничили, а вот пива пока нет. При этом именно недружественные страны наращивают поставки этого напитка в нашу страну и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, налоговые отчисления от которых идут в том числе на поддержку ВСУ», — пояснил «Известиям» депутат.

В 2022–2023 годах на Германию пришлось более трети всего импорта пива в Россию, писали СМИ. При этом в прошлом году по сравнению с 2022-м,объем поставок из ФРГ вырос на 32%, до $96 млн, а доля страны в общем объеме импорта в РФ увеличилась на 4,7%. На втором месте оказалась Литва, на которую в 2023 году пришлось чуть более 15% всех поставок — на $36,5 млн. Ее экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос в 1,9 раза. Третье место заняла Латвия. Она нарастила поставки почти в четыре раза — до $34,4 млн. Кроме того, вдвое вырос экспорт из Польши — до $5,3 млн.

«Получается, что эти страны резко критикуют РФ, поддерживают экономические санкции, но и зарабатывают на нас. Убежден, что дополнение списка запрещенных для ввоза продуктов пивом пойдет нам только на пользу. Во-первых, импортная продукция в этой сфере занимает лишь порядка 6% рынка, во-вторых, так мы поддержим отечественных производителей, в-третьих, дадим возможность попасть на наши полки производителям из дружественных стран», — отметил депутат.

В связи с этим в письме депутат просит рассмотреть возможность дополнения перечня пивной продукцией.

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Осадочек создался: в РФ хотят запретить поставки пива из недружественных стран