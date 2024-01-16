Реклама
Прямой эфир
Мир
Число погибших в результате взрыва в Баку возросло до семи
Общество
Генпрокуратура через суд попросила отдать государству все акции «Рольфа»
Спорт
Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года по версии FIFA
Мир
На востоке Китая археологи обнаружили более 300 древних гробниц
Мир
Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн прибыл в Москву
Мир
Мадуро указал на подъем экономики России, несмотря на санкции
Мир
В МО Израиля заявили о завершении интенсивных военных действий на севере Газы
Мир
Хуситы в Йемене подтвердили атаку на корабль США в Аденском заливе
Общество
Суд в Москве запретил к распространению вакансии «только для славян»
Спорт
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Общество
В Подмосковье стартовал второй форум ветеранов СВО «Вместе победим»
Политика
Путин подписал указ о назначении президента РАН Красникова членом Совбеза
Общество
В Москве ожидается оттепель в крещенскую ночь
Мир
Хуситы нанесли удар по американскому сухогрузу в Аденском заливе
Авто
Автозавод «Урал» возобновил производство после простоя

Депутат Бутина в рамках «Елки желаний» исполнила мечту мальчика из Чехова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Мария Бутина в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний» исполнила мечту девятилетнего Андрея из подмосковного Чехова, подарив ребенку гитару и организовав для него мастер-класс по игре на этом инструменте в Продюсерском центре Игоря Сандлера.

Получивший заветную гитару Андрей учится в третьем классе и является круглым отличником. Помимо этого, в течение двух лет он занимался хоккеем, однако был вынужден оставить занятие данным видом спорта из-за обнаруженного страшного диагноза — остеосаркомы большеберцовой кости.

Андрей перенес тяжелое лечение и сложную операцию с заменой части кости специально изготовленным эндопротезом. В данный момент мальчик проходит курс восстановления и мечтает о музыкальном будущем.

«Елка желаний – 2024»: как подать заявку на участие, что можно просить
Елки с мечтами детей во всех городах страны, также можно сделать онлайн-подарок

Ранее, 7 января, президент РФ Владимир Путин исполнил мечту восьмилетней Кристины Син из Южно-Сахалинска, шар которой он снял в рамках «Елки желаний». Юная россиянка очень хотела побывать на озере Байкал, и ее желание осуществилось. Кроме того, девочке показали нерп. Затем она побывала в лаборатории, где увидела, как специалисты изучают живые организмы под микроскопом.

Благотворительная акция «Елка желаний» — проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году.

За время акции исполнились новогодние мечты 107 тыс. российских детей.

Принять участие в акции может каждый, ехать к елке необязательно. Достаточно зайти на сайт проекта, выбрать регион, категорию и стоимость подарка. После этого можно выбрать заявку и отправить подарок самостоятельно или с помощью организаторов проекта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024