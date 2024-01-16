Депутат Бутина в рамках «Елки желаний» исполнила мечту мальчика из Чехова

Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Мария Бутина в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний» исполнила мечту девятилетнего Андрея из подмосковного Чехова, подарив ребенку гитару и организовав для него мастер-класс по игре на этом инструменте в Продюсерском центре Игоря Сандлера.

Получивший заветную гитару Андрей учится в третьем классе и является круглым отличником. Помимо этого, в течение двух лет он занимался хоккеем, однако был вынужден оставить занятие данным видом спорта из-за обнаруженного страшного диагноза — остеосаркомы большеберцовой кости.

Андрей перенес тяжелое лечение и сложную операцию с заменой части кости специально изготовленным эндопротезом. В данный момент мальчик проходит курс восстановления и мечтает о музыкальном будущем.

Ранее, 7 января, президент РФ Владимир Путин исполнил мечту восьмилетней Кристины Син из Южно-Сахалинска, шар которой он снял в рамках «Елки желаний». Юная россиянка очень хотела побывать на озере Байкал, и ее желание осуществилось. Кроме того, девочке показали нерп. Затем она побывала в лаборатории, где увидела, как специалисты изучают живые организмы под микроскопом.

Благотворительная акция «Елка желаний» — проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году.

За время акции исполнились новогодние мечты 107 тыс. российских детей.

Принять участие в акции может каждый, ехать к елке необязательно. Достаточно зайти на сайт проекта, выбрать регион, категорию и стоимость подарка. После этого можно выбрать заявку и отправить подарок самостоятельно или с помощью организаторов проекта.