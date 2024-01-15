Сдавшихся членов украинской ДРГ привезли в Москву для следственных действий

Четверых диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовивших теракты на территории РФ, доставили в Москву для проведения следственных действий. Об этом 15 января сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что украинские боевики сдались в плен в конце августа прошлого года в Брянской области.

«Они арестованы и содержатся в СИЗО «Лефортово». Всем фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Организация террористического акта организованной группой») и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»)», — указал собеседник агентства.

При этом суд продлил срок ареста в отношении четырех украинских диверсантов.

«Продлить Андрею Антоненко — старшему офицеру группы информационного противодействия центра мониторинга информационного пространства стратегического оперативного командования «Север» Сухопутных войск Украины — меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 21 апреля», — говорится в постановлении судьи.

Ранее, 31 августа, ФСБ России заявила, что в Брянской области была разгромлена диверсионная группа с сотрудниками украинских силовых ведомств, которые готовили теракты на территории РФ. Во время проведения операции двое участников группы были убиты, а пятеро задержаны.

22 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) совершила попытку прорваться на территорию Брянской области, о чем рассказал глава региона Александр Богомаз. Он поблагодарил ФСБ и другие службы за слаженную работу в предотвращении проникновения диверсантов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.