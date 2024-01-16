Волонтерам разрешат не платить за платные дороги и возместят вред здоровью

Волонтерам разрешат не платить за платные дороги, если их деятельность непосредственно связана с направлением гуманитарных грузов и иной помощи в зоны проведения контртеррористических операций, вооруженных конфликтов, военных конфликтов, а также специальной военной операции.

Кроме того, предлагается расширить перечень направлений волонтерской деятельности, а также закрепить в законе повышенный уровень гарантий для волонтеров, чья деятельность непосредственно связана с направлением гуманитарных грузов и иной помощи в зоны проведения контртеррористических операций, вооруженных конфликтов, военных конфликтов, а также специальной военной операции.

В том числе закрепить возможность получения компенсации в целях возмещения вреда жизни или здоровью добровольца (волонтера), если вред жизни или здоровью добровольца (волонтера) причинен при осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности в зонах проведения контртеррористических операций, вооруженных конфликтов, военных конфликтов, специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также на приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

Как выяснили «Известия», такие законопроекты подготовлены для внесения на отзыв в кабмин и Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Они были разработаны по итогам форума содействия СВО «Плечом к плечу», который прошел 13 января в Москве.

«На форуме мы выработали несколько ключевых направлений, по которым нужна законодательная поддержка. Одна из них об определении статуса волонтера СВО и предоставлении таким людям дополнительных льгот и компенсаций, если они пострадали в ходе своей значимой работы.

Кроме того, сами волонтеры отметили сложность в доставке и логистике. Расходы на проезд достаточно высокие, при этом перед волонтерами встает выбор между платной дорогой или дополнительными медикаментами и вещами для бойцов. Поэтому второй инициативой мы предлагаем освободить граждан, занимающихся волонтерской деятельностью, содействующей СВО, от оплаты проезда по платным дорогам. Люди с первых дней СВО встали единым фронтом поддержать Родину, мы обязаны ответить им вниманием и заботой», — прокомментировал инициативы один из авторов законопроектов, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее, 15 декабря, волонтеры «Народного фронта» рассказали «Известиям», что привезли в Донецкую Народную Республику (ДНР) новую партию гуманитарной помощи

До этого, 4 декабря, президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских волонтеров за помощь участникам спецоперации и их семьям на церемонии награждения международной премии «Волонтер года» в рамках форума «Мы вместе». Российский лидер отметил, что волонтеры работают практически во всех сферах жизни общества, например, в здравоохранении, экологии, образовании.

В октябре президент России назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.