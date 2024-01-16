Реклама
Прямой эфир
Общество
Минтруд сообщил о возможной индексации выплат с 1 февраля
Мир
Серия взрывов прогремела в сирийском Алеппо
Экономика
В РФ предложили увеличить размер потребительской корзины до 43,6 тыс. рублей
Мир
Закрытое заседание СБ ООН по Йемену пройдет 16 января
Мир
Число погибших в результате взрыва в Баку возросло до семи
Общество
Генпрокуратура через суд попросила отдать государству все акции «Рольфа»
Спорт
Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года по версии FIFA
Мир
На востоке Китая археологи обнаружили более 300 древних гробниц
Мир
Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн прибыл в Москву
Мир
Мадуро указал на подъем экономики России, несмотря на санкции
Мир
В МО Израиля заявили о завершении интенсивных военных действий на севере Газы
Мир
Хуситы в Йемене подтвердили атаку на корабль США в Аденском заливе
Общество
Суд в Москве запретил к распространению вакансии «только для славян»
Спорт
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Общество
В Подмосковье стартовал второй форум ветеранов СВО «Вместе победим»

Волонтерам разрешат не платить за платные дороги и возместят вред здоровью

В Госдуме подготовили законопроекты по поддержке волонтеров
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Волонтерам разрешат не платить за платные дороги, если их деятельность непосредственно связана с направлением гуманитарных грузов и иной помощи в зоны проведения контртеррористических операций, вооруженных конфликтов, военных конфликтов, а также специальной военной операции.

Кроме того, предлагается расширить перечень направлений волонтерской деятельности, а также закрепить в законе повышенный уровень гарантий для волонтеров, чья деятельность непосредственно связана с направлением гуманитарных грузов и иной помощи в зоны проведения контртеррористических операций, вооруженных конфликтов, военных конфликтов, а также специальной военной операции.

В том числе закрепить возможность получения компенсации в целях возмещения вреда жизни или здоровью добровольца (волонтера), если вред жизни или здоровью добровольца (волонтера) причинен при осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности в зонах проведения контртеррористических операций, вооруженных конфликтов, военных конфликтов, специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также на приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

Как выяснили «Известия», такие законопроекты подготовлены для внесения на отзыв в кабмин и Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Они были разработаны по итогам форума содействия СВО «Плечом к плечу», который прошел 13 января в Москве.

«На форуме мы выработали несколько ключевых направлений, по которым нужна законодательная поддержка. Одна из них об определении статуса волонтера СВО и предоставлении таким людям дополнительных льгот и компенсаций, если они пострадали в ходе своей значимой работы.

Кроме того, сами волонтеры отметили сложность в доставке и логистике. Расходы на проезд достаточно высокие, при этом перед волонтерами встает выбор между платной дорогой или дополнительными медикаментами и вещами для бойцов. Поэтому второй инициативой мы предлагаем освободить граждан, занимающихся волонтерской деятельностью, содействующей СВО, от оплаты проезда по платным дорогам. Люди с первых дней СВО встали единым фронтом поддержать Родину, мы обязаны ответить им вниманием и заботой», — прокомментировал инициативы один из авторов законопроектов, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Фонды и рынок: как завершили 2023 год российские НКО
Некоммерческий сектор в большинстве своем адаптировался к текущей ситуации, констатируют эксперты

Ранее, 15 декабря, волонтеры «Народного фронта» рассказали «Известиям», что привезли в Донецкую Народную Республику (ДНР) новую партию гуманитарной помощи

До этого, 4 декабря, президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских волонтеров за помощь участникам спецоперации и их семьям на церемонии награждения международной премии «Волонтер года» в рамках форума «Мы вместе». Российский лидер отметил, что волонтеры работают практически во всех сферах жизни общества, например, в здравоохранении, экологии, образовании.

В октябре президент России назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024