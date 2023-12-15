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Волонтеры «Народного фронта» привезли гуманитарную помощь в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Волонтеры «Народного фронта» привезли в Донецкую Народную Республику (ДНР) новую партию гуманитарной помощи. Об этом 15 декабря они рассказали «Известиям».

Специальные продуктовые наборы скоро распределят по трем городам республики, чтобы администрация начала оперативно передавать помощь жителям.

«Порядка 3 тыс. продуктовых наборов прибыло в наш регион для нуждающихся слоев населения. Сейчас мы находимся в городе Енакиево и выгружаем здесь в территориальном центре. Потом мы поедем в город Кировское. В Горловку отдельно приедут два КамАЗа», — сообщил руководитель РИК «Народного фронта» ДНР Сергей Самохин.

Съемочная группа застала волонтеров в городе Енакиево. Гуманитарные наборы, которые туда привезли, отправятся малоимущим семьям или тем, кто работает в коммунальной сфере и получает минимальную зарплату.

«Хочется выразить огромную благодарность «Народному фронту» за предоставление гуманитарной помощи. Енакиевским центром занятости организовано временное трудоустройство для лиц, ищущих работу, кто нуждается в социальной поддержке. Это работы, направленные на благоустройство города. Оплата труда в минимальном размере, поэтому оказываемая «Народным фронтом» гуманитарная помощь будет очень кстати», — подчеркнула директор Енакиевского городского центра занятости Ксения Козлова.

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Ранее в этот день заместитель главного врача республиканского многопрофильного лечебно-профилактического учреждения ДоКТМО Денис Ступаченко рассказал о работе медицинских центров в Донецке. Ступаченко отметил, что ДоКТМО не испытывает на сегодняшний день проблем с доступностью медикаментов. Более того, медцентр ― одно из ведущих мест в регионе по уровню оборудования медицинской аппаратурой. Так, например, учреждение не так давно получило второй аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ).

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