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«Известиям» рассказали о работе медицинских центров в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Несмотря на то что донецкие медцентры периодически сталкиваются с нехваткой кадров младшего и среднего звена, в целом медицинские услуги в городе обеспечиваются на достойном уровне. Об этом 15 декабря сообщает заместитель главного врача республиканского многопрофильного лечебно-профилактического учреждения ДоКТМО Денис Ступаченко.

Как сообщил замглавврача в беседе с «Известиями», медцентр держится на плаву благодаря энтузиазму сотрудников. Кроме того, немаловажную роль играют стимулирующие социальные выплаты медперсоналу, который оказывает помощь раненным в спецоперации.

«У нас трудится большое число волонтеров из множества регионов Российской Федерации, которые оказывают помощь на всех участках, в том числе в приемных отделениях и стационарах», ― заявил доктор.

Также Ступаченко отметил, что ДоКТМО не испытывает на сегодняшний день проблем с доступностью медикаментов. Более того, эти медцентры ― одни из ведущих в регионе по уровню оборудования медицинской аппаратурой. Так, например, учреждение не так давно получило второй аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Также центры располагают современными аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и компьютерной томографии (КТ).

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14 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» согласился, что необходимо уравнять в правах волонтеров из новых регионов РФ, в том числе по страховке. Он отметил, что неважно, был ли человек на момент получения травмы гражданином РФ, особенно это касается волонтеров, которые по зову сердца помогают нашим ребятам.

Ранее, 24 ноября, сообщалось, что «Народный фронт» отправил врачам на марьинском и авдеевском направлениях в зоне спецоперации по защите Донбасса медицинское оборудование и технику для эвакуации и лечения раненых бойцов.

В этом транше были передвижные рентгеновские комплексы, стоматологические установки, портативные аппараты УЗИ, переносные дефибрилляторы, тележки для эвакуации раненых и квадроцикл. Военный медик с позывным Баксан отметил, что рентген-аппарат позволит проводить более комплексную диагностику и оказывать качественную помощь раненым.

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