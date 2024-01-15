Реклама
Прямой эфир
Спорт
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Общество
В Подмосковье стартовал второй форум ветеранов СВО «Вместе победим»
Политика
Путин подписал указ о назначении президента РАН Красникова членом Совбеза
Общество
В Москве ожидается оттепель в крещенскую ночь
Мир
Хуситы нанесли удар по американскому сухогрузу в Аденском заливе
Авто
Автозавод «Урал» возобновил производство после простоя
Мир
На Украине сообщили о нехватке количества абитуриентов и таксистов
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Мир
СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Армия
Экипажи самолетов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Экономика
Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны
Общество
В Шерегеше растянули самый большой флаг России длиной 1,7 км

Под Ростовом нашлись родственники погибшего в ВОВ фронтового летчика

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великом Новгороде объявили поиск родственников погибшего в Великой Отечественной войне (ВОВ) фронтового летчика Евгения Кузьменко. Его останки были обнаружены на границе Парфинского и Демянского районов на месте падения самолета МиГ-3 на болоте Невий Мох в декабре 2023 года. Родственниками военного оказались Ирина и Иван Жуковы из Азова Ростовской области, с ними «Известия» поговорили 15 января.

Как сообщал поисковой отряд «Березка» в соцсети «ВКонтакте», участники движения в декабре нашли два номера самолета, в кабине — останки летчика, а при нем — смертный медальон, записную книжку, партбилет, расческу, носовой платок, портмоне, фонарик и другие личные вещи.

В июне 1941 года самолет Кузьменко потерпел крушение. По одной версии, он повел воздушное судно на таран с фашистским истребителем, по другой — его подбили в бою. С этого времени родственники пилота искали о нем любую информацию, чтобы похоронить.

Ирина Жукова рассказала «Известиям», что, по последним данным, Кузьменко находился в городе Клин Московской области.

«Мама моя давала запрос в Клин, но никаких сведений не поступило. Это 1984 год был. Ни захоронений, ничего», — отметила она.

3 декабря — День неизвестного солдата: история и традиции памятной даты

Ранее, 20 декабря, впервые была опубликована Президентской библиотекой шифровка, поступившая руководству советских спецслужб вечером 21 июня 1941 года о том, что гитлеровская Германия вот-вот начнет войну против СССР, переданная в Москву из Ленинграда. В столице телеграмму получили 21 июня в 20:10, а расшифровали в 21:30. До начала войны оставалось менее шести часов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024