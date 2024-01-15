Под Ростовом нашлись родственники погибшего в ВОВ фронтового летчика

В Великом Новгороде объявили поиск родственников погибшего в Великой Отечественной войне (ВОВ) фронтового летчика Евгения Кузьменко. Его останки были обнаружены на границе Парфинского и Демянского районов на месте падения самолета МиГ-3 на болоте Невий Мох в декабре 2023 года. Родственниками военного оказались Ирина и Иван Жуковы из Азова Ростовской области, с ними «Известия» поговорили 15 января.

Как сообщал поисковой отряд «Березка» в соцсети «ВКонтакте», участники движения в декабре нашли два номера самолета, в кабине — останки летчика, а при нем — смертный медальон, записную книжку, партбилет, расческу, носовой платок, портмоне, фонарик и другие личные вещи.

В июне 1941 года самолет Кузьменко потерпел крушение. По одной версии, он повел воздушное судно на таран с фашистским истребителем, по другой — его подбили в бою. С этого времени родственники пилота искали о нем любую информацию, чтобы похоронить.

Ирина Жукова рассказала «Известиям», что, по последним данным, Кузьменко находился в городе Клин Московской области.

«Мама моя давала запрос в Клин, но никаких сведений не поступило. Это 1984 год был. Ни захоронений, ничего», — отметила она.

Ранее, 20 декабря, впервые была опубликована Президентской библиотекой шифровка, поступившая руководству советских спецслужб вечером 21 июня 1941 года о том, что гитлеровская Германия вот-вот начнет войну против СССР, переданная в Москву из Ленинграда. В столице телеграмму получили 21 июня в 20:10, а расшифровали в 21:30. До начала войны оставалось менее шести часов.