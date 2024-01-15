Фигурист Мозалев начал тренировки в группе Тутберидзе

Чемпион мира среди юниоров по фигурному катанию 2020 года, участник Олимпийских игр Андрей Мозалев начал тренироваться в группе Этери Тутберидзе. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По данным Sport24, пока что Мозалеву удалось поработать с Сергеем Дудаковым, так как сама Тутберидзе еще не успела вернуться с чемпионата Европы, на котором сопровождает грузинского одиночника Нику Егадзе. Встреча спортсмена с ней запланирована на 16 января.

Официально 20-летний спортсмен будет оформлен не сразу, до мая он представляет Санкт-Петербург. Однако Мозалев не планирует участвовать в чемпионате города, который пройдет в конце января.

5 июня исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход в сборную Грузии российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. По словам главного тренера сборной РФ по фигурному катанию Елены Чайковской, спортсмены после Олимпийских игр 1,5 года не участвовали ни в каких соревнованиях.