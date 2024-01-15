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В Москве ожидается оттепель в крещенскую ночь

Синоптик Шувалов спрогнозировал оттепель в Москве в крещенскую ночь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Оттепель ожидается в Москве в крещенскую ночь на 19 января. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал в понедельник, 15 января.

Синоптик отметил, что сейчас в столице потепление, а 17 января начнется похолодание, которое достигнет своего пика в ночь на четверг, 18 января, когда температура понизится до 12–17 градусов мороза.

Однако ближе к крещенской ночи начнется повышение температуры. Вечером будет –5...–7 градусов, а к ночи температура уже будет близка к нулю. В пятницу, 19 января, она может быть даже слабоположительной.

«Кроме всего прочего, в четверг и пятницу осадки, конечно, начнутся со снега, но затем всё может закончиться мокрым снегом и дождем», — сказал Шувалов в беседе с Lenta.Ru.

В пятницу в столичном регионе ожидается 0... +1, а в субботу-воскресенье — очередной арктический обвал, и температура понизится до –20 градусов.

«Может не за один день, но к понедельнику совершенно определенно будет –20. Температурная кривая выглядит фактически как кардиограмма», — заключил метеоролог.

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал в беседе с телеканалом «Звезда», что сильные морозы и снегопады являются серьезным испытанием для автомобиля и без особой надобности машиной пользоваться не стоит, чтобы не повредить двигатель.

Накануне столичный департамент транспорта рекомендовал москвичам отказаться от использования личного автомобиля на следующей неделе. В департаменте отметили, что, по прогнозам синоптиков, в Москве на следующей неделе ожидается снегопад. Водителей призвали использовать городской общественный транспорт, передает НСН.

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Ранее 15 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что такие резкие скачки температуры воздуха зимой для Москвы — норма. По словам синоптика, зимние перепады погоды значительнее летних, а изменчивость обуславливается тем, что летом солнце является «сглаживающим фактором».

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