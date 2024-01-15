В Москве ожидается оттепель в крещенскую ночь

Оттепель ожидается в Москве в крещенскую ночь на 19 января. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал в понедельник, 15 января.

Синоптик отметил, что сейчас в столице потепление, а 17 января начнется похолодание, которое достигнет своего пика в ночь на четверг, 18 января, когда температура понизится до 12–17 градусов мороза.

Однако ближе к крещенской ночи начнется повышение температуры. Вечером будет –5...–7 градусов, а к ночи температура уже будет близка к нулю. В пятницу, 19 января, она может быть даже слабоположительной.

«Кроме всего прочего, в четверг и пятницу осадки, конечно, начнутся со снега, но затем всё может закончиться мокрым снегом и дождем», — сказал Шувалов в беседе с Lenta.Ru.

В пятницу в столичном регионе ожидается 0... +1, а в субботу-воскресенье — очередной арктический обвал, и температура понизится до –20 градусов.

«Может не за один день, но к понедельнику совершенно определенно будет –20. Температурная кривая выглядит фактически как кардиограмма», — заключил метеоролог.

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал в беседе с телеканалом «Звезда», что сильные морозы и снегопады являются серьезным испытанием для автомобиля и без особой надобности машиной пользоваться не стоит, чтобы не повредить двигатель.

Накануне столичный департамент транспорта рекомендовал москвичам отказаться от использования личного автомобиля на следующей неделе. В департаменте отметили, что, по прогнозам синоптиков, в Москве на следующей неделе ожидается снегопад. Водителей призвали использовать городской общественный транспорт, передает НСН.

Ранее 15 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что такие резкие скачки температуры воздуха зимой для Москвы — норма. По словам синоптика, зимние перепады погоды значительнее летних, а изменчивость обуславливается тем, что летом солнце является «сглаживающим фактором».