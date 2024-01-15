Перенос даты платежа по ипотеке или кредиту — пошаговая инструкция

Иногда в жизни заемщика наступают обстоятельства, при которых он не может внести платеж по кредитному договору в срок. На этот случай большинством банков предусмотрена возможность переноса даты платежа. Условия в разных кредитных организациях могут различаться. «Известия» предлагают вниманию читателей алгоритм действий по изменению графика погашения задолженности.

Как банк назначает дату платежа по кредиту

Каждый банк самостоятельно определяет правила назначения даты платежа. Как правило, клиенту предоставляется выбор. Иногда можно установить любое число месяца, реже спектр сужается до определенных дат. В некоторых случаях дата платежа привязывается к числу оформления самого кредита. Поэтому, чтобы установить удобный для себя день, лучше позаботиться об этом еще на этапе оформления договора.

При заключении соглашения сотрудник банка выдаст заемщику график платежей, в котором будет подробно указано, какую сумму и какого числа необходимо внести с учетом процентов. В случаях, когда платеж выпадает на праздничный день, списание переносится на следующую дату на рабочей неделе. В конце договора, как правило, указана итоговая сумма, которую за весь период выплатит клиент.

Большинство кредитных организаций напоминают своим клиентам о предстоящей дате платежа, а также сообщают о возникающих просрочках.

О внесении денежных средств лучше позаботиться заранее, поскольку в некоторых случаях зачисление может занимать до нескольких суток.

Как перенести дату платежа по кредиту или ипотеке

Самый простой способ поменять дату погашения — зайти в личный кабинет в приложении или на сайте банка. У некоторых кредитных организаций изначально предусмотрена такая функция, в других же запрос нужно отправить через чат.

Можно связаться с финансовой организацией по телефону горячей линии и узнать, какие условия переноса доступны. Для этого необходимо будет представиться и назвать номер кредитного договора.

В некоторых случаях оставлять заявку на перенос даты платежа придется через электронную почту, заполнив соответствующее заявление. В частности, так часто приходится делать с ипотечным кредитом.

Как правило, банк дает ответ оперативно, в крайнем случае в течение нескольких рабочих дней.

Как перенести дату платежа по кредиту на месяц

Перенести дату можно только на несколько дней — если заемщик не может внести платеж за месяц, ему нужно обратиться в банк за оформлением кредитных каникул. О том, как сделать это, можно узнать из отдельного материала «Известий».

Что будет, если изменить дату платежа по кредиту

Стоит учитывать, что при переносе даты следующий платеж может претерпеть изменения из-за пересчета процентов. Кроме того, иногда за перенос даты придется заплатить комиссию, подробнее об этом можно узнать из текста договора. При этом общая сумма долга не поменяется.

Даже если разрешение на перенос даты платежа получено, лучше вносить средства заблаговременно, чтобы у банка было время обработать операцию. Это может помочь избежать штрафных санкций или негативного влияния на кредитную историю.

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