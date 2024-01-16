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В МИЦ «Известия» рассказывают о диагностике и лечении наследственных заболеваний. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова». Эксперты подводят итоги работы в 2023 году и рассказывают о планах на 2024 год.

В рамках пресс-конференции эксперты ответят на вопросы о научных достижениях Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова, а также расскажут, как получить бесплатную консультацию и пройти генетические обследование. Кроме того, будут подведены итоги первого года федеральной программы расширенного неонатального скрининга.

Среди участников пресс-конференции — директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова», главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН Сергей Куцев; главный врач научного центра, главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской генетике по Дальневосточному федеральному округу Сергей Воронин; заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова», д.м.н. Екатерина Захарова и др.

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