Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Мир
СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Мир
Фермеры в Германии в ходе протестов призвали к смене правительства
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Экономика
Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны
Общество
В Шерегеше растянули самый большой флаг России длиной 1,7 км
Общество
Работы на шахте «Заполярная» в Коми планируют возобновить до конца дня
Политика
В МГИМО назвали протесты фермеров чувствительной для кабмина ФРГ проблемой
Армия
Войска РФ поразили базу горючего для военной техники ВСУ в зоне спецоперации
Общество
Стало известно о втором пострадавшем при пожаре на складе Wildberries
Мир
Депутат бундестага предупредила о возможном усилении протестов в Германии
Мир
На Украине сообщили о рекордом обледенении проводов с 1945 года

Кабмин не поддержал введение ответственности за магические услуги для оздоровления

Источник: кабмин не поддержал введение ответственности за магические услуги для оздоровления
0
Фото: TASS/Britta Pedersen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России подготовило негативный отзыв на законопроект депутата Виталия Милонова («Единая Россия») о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Парламентарий предложил внести в кодекс новый вид ответственности для тех, кто предлагает услуги оккультно-магического характера для оздоровления людей. Об этом «Известиям» рассказал источник в кабмине 15 января.

Проект депутата не учитывает, что оказание таких услуг никак «не связано с использованием знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья», сказано в бумагах правительства, с которыми ознакомились «Известия». Поэтому не ясно, как депутат предлагает «устанавливать причинно-следственную связь между оказанием услуг оккультно-магического характера и наступившим вредом».

Тем более, в действующем законодательстве нет определения для такого понятия, как «услуги оккультно-магического характера», как и нет критериев, по которым их можно квалифицировать. Кроме того, не раскрыт термин «услуги в целях оздоровления» и их перечень.

Правительство также подчеркнуло: в настоящее время услуги оккультно-магического характера, цель которых — получить деньги с помощью обмана и под видом оздоровляющих действий, уже квалифицируют как мелкое хищение, либо мошенничество. То есть за оказание такой «помощи» могут наказать по КоАП либо по Уголовному кодексу (УК). В законопроекте Виталия Милонова нет информации о том, что действующий подход неэффективен. Поэтому кабмин не увидел правовых оснований для введения предлагаемой парламентарием нормы.

Чудо свиты: россияне по-прежнему склонны доверять «целителям»
Почему тяжелобольные люди особенно уязвимы перед шарлатанами

Ранее, 13 ноября, депутат Госдумы Александр Спиридонов сообщил, что в Государственной думе поднимался вопрос правового регулирования оккультно-магических услуг. Некоторые депутаты предположили, что если узаконить деятельность гадалок и магов, то в бюджет РФ поступят дополнительные налоги. При этом сам Спиридонов выразил мнение, что такое предложение не соответствует российским духовно-нравственным ценностям и отбросит страну назад в развитии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024