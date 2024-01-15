Кабмин не поддержал введение ответственности за магические услуги для оздоровления

Правительство России подготовило негативный отзыв на законопроект депутата Виталия Милонова («Единая Россия») о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Парламентарий предложил внести в кодекс новый вид ответственности для тех, кто предлагает услуги оккультно-магического характера для оздоровления людей. Об этом «Известиям» рассказал источник в кабмине 15 января.

Проект депутата не учитывает, что оказание таких услуг никак «не связано с использованием знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья», сказано в бумагах правительства, с которыми ознакомились «Известия». Поэтому не ясно, как депутат предлагает «устанавливать причинно-следственную связь между оказанием услуг оккультно-магического характера и наступившим вредом».

Тем более, в действующем законодательстве нет определения для такого понятия, как «услуги оккультно-магического характера», как и нет критериев, по которым их можно квалифицировать. Кроме того, не раскрыт термин «услуги в целях оздоровления» и их перечень.

Правительство также подчеркнуло: в настоящее время услуги оккультно-магического характера, цель которых — получить деньги с помощью обмана и под видом оздоровляющих действий, уже квалифицируют как мелкое хищение, либо мошенничество. То есть за оказание такой «помощи» могут наказать по КоАП либо по Уголовному кодексу (УК). В законопроекте Виталия Милонова нет информации о том, что действующий подход неэффективен. Поэтому кабмин не увидел правовых оснований для введения предлагаемой парламентарием нормы.

Ранее, 13 ноября, депутат Госдумы Александр Спиридонов сообщил, что в Государственной думе поднимался вопрос правового регулирования оккультно-магических услуг. Некоторые депутаты предположили, что если узаконить деятельность гадалок и магов, то в бюджет РФ поступят дополнительные налоги. При этом сам Спиридонов выразил мнение, что такое предложение не соответствует российским духовно-нравственным ценностям и отбросит страну назад в развитии.