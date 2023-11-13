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В Госдуме раскритиковали предложение узаконить услуги оккультистов
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В Госдуме раскритиковали предложение узаконить услуги оккультистов

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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
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Предложение о законодательном регулировании услуг астрологов, магов и гадалок противоречит российским духовно-нравственным ценностям и отбросит страну назад в развитии. Об этом в понедельник, 13 ноября, заявил депутат Госдумы Александр Спиридонов («Единая Россия»).

«Коллеги по Госдуме внезапно подняли вопрос правового регулирования оккультно-магических услуг. По их мнению, если узаконить работающих подпольно гадалок и колдунов, то в бюджет страны поступят дополнительные налоги», — сказал Спиридонов.

По его словам, если законодательно разрешить оказание таких услуг, то оккультисты не только смогут оформлять ИП, становиться самозанятыми, получать соцконтракты и другие меры поддержки государства, но и вести образовательную деятельность.

Спиридонов указал, что крайне отрицательно относится к такой инициативе, поскольку вред от нее трудно переоценить.

«Мы рискуем сделать большой шаг назад в развитии нации. И не говорю уже про полное противоречие такого предложения указу президента [РФ Владимира Путина] о сохранении и развитии традиционных российских духовно-нравственных ценностей. И вообще, как возможно контролировать их работу и качество оказания услуг? Получается, что если предсказание не сбылось, то надо обращаться в отдел по защите прав потребителей и требовать возврата денег», — отметил Спиридонов.

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В октябре первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что каждый месяц рынок оккультных услуг растет огромными темпами, исходя из чего он сделал вывод, что стоит защищать права пользователей таких услуг.

Позднее, 11 ноября, банк «Точка» и платформа онлайн-курсов GetCourse провели исследование, которое показало, что россияне потратили миллиарды рублей в 2023 году, посвятив себя изучению эзотерики и нутрициологии. Из 12 ниш, представленных на онлайн-платформе, лидировала ниша «Профессия», оборот которой в октябре текущего года составил 2,5 млрд рублей. Также в топе лидировали ниши «Психология» (1,3 млрд рублей) и «Эзотерика» (904 млн рублей).

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