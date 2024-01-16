Названы пять городов, которые понравятся любителям кошек и собак

Эксперты сервиса путешествий tutu 16 января рассказали «Известиям» о пяти городах, которые понравятся любителям животных.

Зеленоградск

Зеленоградск в Калининградской области, на берегу Балтийского моря, часто называют самым кошачьим городом России. Кошки свободно ходят по центральным улицам, не стесняются требовать угощения у продавцов уличной еды и путешественников. А желающие что-нибудь дать хвостатым всегда находятся: на улицах даже стоят автоматы с кошачьим кормом.

Кошки на стенах домов, кошки из бронзы, кошки в сувенирном магазине — в Зеленоградске они повсюду. В городе есть кошачий музей Мурариум, кошачий светофор и уличный домик для котов. И это далеко не всё: в Зеленоградске даже ввели должность котошефа — человека, в чьи обязанности входит кормить пушистых и следить за ними. Откуда взялась такая любовь — неизвестно. По легенде, когда-то давно кошки спасли город от нашествия крыс. Впрочем, возможно, культ кошек — просто удачный пиар, который привлекает в город много туристов. В любом случае, все кошатники от Зеленоградска, скорее всего, останутся в восторге. Да и не только кошатники. В городе сохранились старинные здания, относящиеся к югендстилю, по ухоженным улицам и набережной приятно прогуляться, а балтийский бриз прогоняет плохие мысли.

Казань

Еще один город, где очень любят кошек, — Казань. Боевые казанские коты издревле считались отличными мышеловами. В XVIII веке их даже привезли в Санкт-Петербург для ловли мышей в Зимнем дворце. Сейчас памятник коту казанскому украшает пешеходную улицу Баумана, а в каждой сувенирной лавке продаются коты в тюбетейках, которые станут неплохим подарком любителю кошек.

Стамбул

Не удивляйтесь, если, оказавшись в книжном магазине Стамбула, вы увидите, что на полке с бестселлерами задремал кот и никто не думает его прогонять. Стамбул по уровню любви к кошкам легко составит Зеленоградску конкуренцию. Кошки катаются в ретротрамвае по улице Истикляль, отдыхают у порогов модных бутиков, греются в многочисленных кафе и ресторанчиках и, конечно, не отходят от рыбаков, которые ловят рыбу прямо с причалов и мостов. Вероятно, в больших количествах кошки появились на территории Стамбула еще во времена Османской империи, когда на улицах было полно мышей.

Но в Стамбуле и других городах страны неплохо живется не только кошкам, но и собакам. Их в Турции чипируют и прививают — об этом говорит метка на ухе каждого животного. Турецкие уличные псы отличаются внушительными размерами и в большинстве случаев добродушным нравом.

Рим

В Италии активно борются с проблемой бездомных животных: хозяев, которые выбросили на улицу питомца, ждет суровое наказание. Собаки, которых вы увидите на римских улицах, будут домашними. Хвостатые спокойно отдыхают, пока их владельцы пьют кофе в кафе. В транспорт с собаками тоже можно.

А вот кошки живут в Риме на площади. В самом центре столицы Италии находится, пожалуй, самая кошачья площадь мира, Торре-Арджентина. Площадью это место можно назвать весьма условно: большую часть занимают руины древних храмов. Именно в этом месте убили Гая Юлия Цезаря. Считается, что кошки заняли площадь еще в начале XX века, когда тут начались археологические раскопки. Кормить хвостатых запрещено — этим занимаются волонтеры. Рядом открыт кошачий приют.

Тель-Авив

По некоторым данным, на 17 жителей Тель-Авива приходится одна собака. С собаками можно посещать рестораны и кафе и гулять с ними по пляжам. Также в городе есть парки, созданные специально для собак и их владельцев, и специальные мойки для четвероногих, где питомец может освежиться после прогулки. Некоторые компании даже разрешают сотрудникам брать собак с собой в офис.

Любят в Тель-Авиве и кошек: уличные коты чувствуют себя в городе вполне вольготно. За их поголовьем следит муниципалитет, местные жители с удовольствием подкармливают хвостатых, а из городского бюджета выделяют деньги на их содержание.

12 января сервис бронирования отелей МТС Travel поделился с «Известиями» подборкой городов, в которых точно стоит посетить местные банные комплексы. Так, любителям попариться следует обратить внимание на Екатеринбург, Сочи, Тюмень, Москву и Подмосковье.