РФ и Иран подпишут крупный межгосударственный договор
Москва и Тегеран подпишут крупный межгосударственный договор, сообщило 15 января Минобороны по итогам телефонных переговоров главы ведомства Сергея Шойгу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.
«Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — сказано в сообщении.
Шойгу отметил, что РФ и Иран наращивают совместные усилия для создания равноправного многополярного мира.
Также стороны обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.
Ранее в этот день Шойгу сообщил, что провел телефонные переговоры с Аштиани. Телефонный разговор стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений между государствами.
В сентябре Шойгу посетил Тегеран для переговоров. На них министр обороны РФ отметил, что отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются динамично, возросла интенсивность встреч на различных уровнях.