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Шойгу провел телефонные переговоры с иранским коллегой Аштиани

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Мохаммадом Аштиани. Об этом 15 января сообщили в Telegram-канале российского ведомства.

В ходе переговоров Шойгу и Аштиани обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Глава МО РФ подчеркнул, что Москва и Тегеран наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира.

Стороны отметили взаимную приверженность принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга. Телефонный разговор стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений между государствами, добавили в сообщении.

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В сентябре Шойгу посетил Тегеран для переговоров. Церемония официальной встречи российской делегации состоялась перед главным зданием Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана. Министра обороны РФ приветствовал начальник Генштаба исламской оеспублики Мохаммад Багери.

Позже главы военных ведомств провели переговоры. На них министр обороны РФ отметил, что отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются динамично, возросла интенсивность встреч на различных уровнях.

До этого, 17 августа, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Сообщалось, что в ходе переговоров стороны подтвердили настрой на развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях.

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