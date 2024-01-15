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Высланный из Латвии в РФ пенсионер заявил о намерении воссоединиться с супругой

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Фото: РЕН ТВ
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Военный пенсионер Борис Катков, которого латвийские власти выдворили в РФ, находится в Калининградской области. Своими планами на жизнь в России он поделился 15 января с «Известиями».

Катков рассказал, что хочет воссоединиться со своей женой, однако это зависит от вопроса с жильем. Ему дали на сборы всего час, поэтому он успел захватить с собой лишь самое необходимое, а всё имущество, в том числе машина и дом, остались в Латвии. При этом продать недвижимость он не может, так как там живут его близкие.

Пенсионер также рассказал, что та работа, которой он занимался в Риге, может быть полезна для Балтийского федерального университета имени Канта и вопрос его трудоустройства может быть решен администрацией учебного заведения.

С ним уже встретился ректор университета Сергей Федоров. По его словам, учебное заведение приняло своего сотрудника, которого изгнали из Риги. Каткову будет выделена материальная помощь, губернатору региона направят просьбу о выделении служебной квартиры, и пенсионер сможет и дальше работать в БФУ.

«Действие безобразное, особенно в отношении человека, которому восемьдесят с лишним лет и которому не дали взять с собой ничего из своего имущества. Это выглядит очень криво и, если говорить по сути дела о том, как дело обстоит с защитой прав человека в Евросоюзе, это вызывает огромный вопрос», — сказал ректор.

В Калининграде Каткова сопровождает его сын Сергей. Он рассказал, что его мать собирается приехать к отцу в Калининградскую область до конца января, но это зависит от организационных вопросов.

С его слов, вся семья Катковых находится в шоке после решения властей Латвии и считает случившееся большой трагедией.

«Разлучили семью, всё было сделано топорно и бесчеловечно», — заключил Сергей Катков.

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82-летний Борис Катков — военный пенсионер, председатель Ассоциации латвийско-российского сотрудничества. В Латвии он проживал вместе с супругой, детьми и внуками, однако теперь им придется покинуть республику по решению властей.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение латвийских властей о депортации Каткова провокацией. По ее словам, это также попирает права и свободы человека и запугивает русскоязычных жителей Латвии.

До этого, 4 января, управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщилось, что депортация из страны грозит 1167 россиянам, почти 800 из которых старше 60 лет. По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации будет «сложным и обременительным».

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