Онколог назвала пять основных скринингов для выявления рака

В настоящее время рекомендуется скрининг пяти наиболее часто встречаемых онкопатологий: рак молочной железы, рак шейки матки, рак легких, рак простаты и рак толстой кишки. О том, кому их нужно проходить и как часто, «Известиям» 15 января рассказала врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова.

Она отметила, что скрининг онкологических заболеваний основывается на частоте встречаемости какой-то конкретной опухоли, точности диагностического теста и направлен в первую очередь на увеличение продолжительности жизни человека.

По ее словам, скрининг рака молочной железы рекомендуется проводить женщинам с 40 лет один раз в год-два, а также ежегодную маммографию. Для скрининга рака шейки матки женщинам с 21 года следует сдавать мазок на онкоцитологию один раз в три года.

Выявление рака легких проводится ежегодно у курильщиков возрастом более 55 лет, а для диагностики рекомендуется использовать низкодозовую компьютерную томографию, так как рентген легких обладает меньшей точностью. Скрининг рака простаты у мужчин с 50 лет осуществляется с помощью анализа крови на ПСА — простатический специфический антиген. Скрининг рака толстой кишки показан людям с 45 лет и производится путем сдачи кала на скрытую кровь один раз в год, добавила специалист.

«Скрининг остальных заболеваний не рекомендован для населения в целом. Это связано с тем, что частота встречаемости остается на низком уровне, риски получения ложноположительных или ложноотрицательных результатов по данным обследований остаются неоправданными и приводят к ненужной гипердиагностике», — подчеркнула Исакова.

В случае если у пациента есть близкие родственники старше 50 лет с тем или иным онкологическим заболеванием, то, по словам врача, следует задуматься о скрининге этих онкопатологий на 10 лет раньше, чем тот возраст, в котором они были выявлены у родственника.

«Если речь идет о каких-либо врожденных мутациях у членов семьи, то в этом случае скрининг становится более сложным, более ранним, более частым — конкретные методы и временные промежутки врач определяет исходя из индивидуальной ситуации в соответствии с клиническими рекомендациями», — подытожила специалист.

13 марта главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника, является копченая колбаса.