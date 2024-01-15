«Соллерс» начнет производство штампованных кузовных деталей для авто

Компания «Солерс Алабуга» получила льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 3,4 млрд рублей на реализацию проекта по производству кузовных штампованных деталей для автомобилей Sollers Atlant и Argo. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 15 января.

Средства льготного займа ФРП направят на закупку нового промоборудования и штамповой оснастки. Производство компонентов с использованием российской стали планируется запустить во II квартале 2025 года на площадке локального партнера проекта.

На предприятии локализуют технологические операции по штамповке порядка 120 деталей кузова и кабины коммерческих автомобилей Sollers, а также по контролю геометрии выпускаемых компонентов, сообщил автопроизводитель. Общий объем производства комплектов для моделей Sollers Atlant и Sollers Argo составит до 40 тыс. в год.

По словам гендиректора «Соллерса» Николая Соболева, использование отечественного металла и переход на новые марки стали, включая оцинкованные, поспособствуют коррозионной стойкости автомобилей.

Осенью прошлого года «Соллерс» получил одобрение займа от ФРП на реализацию проекта по производству трансмиссий. Льготный заем в размере 564 млн рублей направят на локализацию производства 6-ступенчатой механической коробки передач (МКПП) на индустриальной площадке Заволжского моторного завода. Как сообщил источник «Известий» в компании, эти коробки передач в первую очередь появятся на автомобилях «Патриот», «Пикап» и «Профи» нового модельного года.

Производство легких коммерческих автомобилей (LCV) Sollers Atlant в режиме полного цикла началось в Татарстане на заводе «Соллерс Алабуга» в августе прошлого года. Осенью «Соллерс» запустила серийный выпуск пикапов Sollers ST6 на бывшем заводе Mazda-Sollers во Владивостоке.