Эксперт назвал способы получить дополнительные баллы при поступлении в вуз

Второе полугодие 11-го класса — важный период для каждого школьника. Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта 15 января рассказал «Известиям», на что стоит обратить внимание выпускникам и на что лучше потратить свое время.

Первый и самый важный момент: до 1 февраля выпускники должны определиться с предметами, которые они будут сдавать на экзаменах. Далее шаг назад практически невозможен за редким исключением, указал специалист.

«Второй момент, на который стоит обратить внимание всем выпускникам, — это возможность участия в учебных мероприятиях, которые дают дополнительные баллы при поступлении, — например, олимпиады или сдача норм ГТО. Хотя, как правило, во втором учебном полугодии таких мероприятий гораздо меньше, не стоит такую возможность упускать. Особенно это касается тех случаев, когда на второе полугодие пришелся один из туров олимпиады, в которой школьник уже принял участие в первом полугодии. То есть если школьник прошел в следующий тур, то лучше попытать счастье и принять участие в этой олимпиаде», — сказал он.

При этом важно оценивать свой внутренний ресурс, поскольку во второй половине учебного года самое главное — это подготовка к ЕГЭ, отметил Мушта. В это время можно уже в меньшей степени гнаться за оценками или высокими школьными результатами. Это время — финишная прямая подготовки. Если по какой-то причине ученик еще не начинал готовиться к экзаменам, то в первую очередь ему стоит провести несколько диагностических, пробных тестирований, чтобы понимать свой текущий уровень. Те выпускники, которые уже давно готовятся к ЕГЭ, также могут проверить свои знания, устроив промежуточный экзамен. Это важно для того, чтобы понимать, какие имеются пробелы в знаниях. Нет смысла хвататься за всё подряд, лучше уже точечно определять собственные проблемы, заявил Мушта.

«Чего точно делать не стоит, так это паниковать и создавать себе же стрессовую ситуацию. Это является частой проблемой среди выпускников, однако такая ситуация не приведет к хорошим результатам на экзамене, а только расшатает нервную систему», — сказал собеседник издания.

Мушта также указал на то, что второе полугодие — это время подготовки к выпускному и последнему звонку, на что также уйдет много времени. Здесь школьнику важно «лавировать» между подготовкой ко всем мероприятиям и подготовкой к экзаменам.

«Вторая половина года — решающий период для тех, кто не определился с выбором вуза или направления, на которое хочет поступать. В это время проходят дни открытых дверей, а также образовательные выставки, которые являются хорошей возможностью узнать больше об интересующей специальности или учебном заведении», — заключил он.

12 января руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева рассказала «Известиям», что после новогодних праздников ученики могут испытывают легкую хандру или уныние из-за того, что нужно снова возвращаться к учебе. По ее словам, с началом занятий в школе лучше всего включить в свой рацион как можно больше овощей и фруктов, а также не забывать про водный баланс.