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Эксперт поделилась советами по возвращению к учебе после праздников

Эксперт Евсеева: возвращаться к учебе после праздников нужно постепенно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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После новогодних праздников ученики могут испытывают легкую хандру или уныние из-за того, что нужно снова возвращаться к учебе. О том, как помочь школьнику вернуться в рабочий режим после праздников, «Известиям» 12 января рассказала руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева.

Она отметила, что поддержка работы организма играет очень большую роль при возвращении к рабочему режиму. В идеале стоит начать работать со своим режимом сна за пару дней до конца новогодних каникул. Однако если ребенок не успел этого сделать, то возвращаться к нормальному сну стоит постепенно. Для продуктивной учебы требуется 7–8,5 часов сна, иначе у организма не будет достаточно сил для перестройки с «новогоднего» режима.

«Важно также обратить внимание на свое питание. С началом занятий в школе лучше всего включить в свой рацион как можно больше овощей и фруктов, а также не забывать про водный баланс. Отопление, которое работает зимой, сильно влияет на продуктивность. Если оно работает слишком сильно, то сконцентрироваться на учебе тяжело, поэтому важно брать в школу бутылку воды, а дома ставить стакан рядом с рабочим местом», — добавила Евсеева.

По ее словам, не стоит забывать и об умеренной физической нагрузке. Она будет способствовать активизации процессов организма, улучшению сна и бодрому состоянию в течение дня.

Говоря о том, как нужно входить в школьный ритм, специалист отметила, что делать это нужно постепенно.

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«Не стоит геройствовать и рассчитывать, что удастся закрыть все долги в первую неделю учебы. Организму нужно дать время, чтобы он вспомнил, каково это — вставать в школу рано и делать домашнее задание. Будет даже полезным, если сразу после начала школьных занятий запланировать следующий короткий отдых. Например, договориться с друзьями о походе на каток сразу после окончания учебной недели. Так ученику будет проще обрести мотивацию, чтобы учиться», — рассказала она.

Кроме того, важна и смена деятельности в будние дни. Например, после школы можно прогуляться, так как прогулки на свежем воздухе помогают адаптироваться после продолжительного отдыха и улучшают умственную деятельность, посоветовала Евсеева.

Кроме того, по ее словам, помимо отдыха нужно спланировать и учебную деятельность. В этом школьнику помогут приложения или просто записи в ежедневнике. Постепенно стоит включать в ежедневные задачи те дела, которые были запланированы еще в прошлом году. Например, записаться в секцию, проверить свои знания по английскому языку или же разобраться с непонятным заданием в экзамене.

«Таким образом, после выхода из праздничного режима важно заботиться о своем организме и обеспечивать ему здоровый сон и здоровое питание, чтобы у него хватило «топлива» для работы. Также нужно помнить о базовых принципах тайм-менеджмента, и тогда цели, поставленные еще в прошлом году, будут воплощаться в реальность», — подытожила специалист.

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15 декабря Евсеева рассказала «Известиям», как правильно оценивать свои результаты на пробном ЕГЭ и как их улучшить перед настоящим экзаменом. По ее словам, ошибки на экзамене, как правило, делятся на несколько категорий. Это могут быть ошибки из-за незнания теории, а также из-за того, что школьник не знаком с форматом экзамена. Часто ошибки появляются из-за неправильного оформления ответа и из-за невнимательности.

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