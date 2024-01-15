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Песков переадресовал в МО вопрос о возможной потере военных самолетов
Сюжет:

Песков переадресовал в МО вопрос о возможной потере военных самолетов

Песков: с вопросами о ходе СВО следует обращаться в Минобороны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С темами, касающимися хода специальной военной операции (СВО), рекомендуется обращаться в Министерство обороны РФ. Об этом 15 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения Киева о якобы двух сбитых над Азовским морем самолетах воздушно-космических сил (ВКС) России.

«Нет, информации нет. Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции, и поэтому я рекомендую обращаться в Министерство обороны», — сказал он.

Ранее, 13 января, ударная группа ВКС РФ поразила живую силу и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.

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31 декабря Минобороны показало, как специалисты поисково-спасательной группы ВКС России на краснолиманском направлении ежедневно оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации. Основные задачи подразделения — непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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