Курс евро опустился до 96 рублей впервые с 23 ноября 2023 года
Курс евро на Мосбирже опустился до 96 рублей впервые с 23 ноября 2023 года. Об этом 15 января свидетельствуют данные на сайте площадки.
По информации на 12:36 мск, евро снижался на 1,17%, опустившись до 95,97 рубля. К 12:38 валюта замедлила падение и находилась на уровне 96,03 рубля (–1,1%).
При этом американская валюта потеряла 0,75%, до 87,75 рубля, а юань снизился на 0,65%, составив 12,146 рубля.
12 января опрошенные «Известиями» эксперты сообщали, что главный фактор укрепления курса российской нацвалюты — действующий указ об обязательной репатриации валютной выручки. Руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский отметил, что такая мера работает эффективно.
Перед этим, 11 января, опрошенные «Известиями» эксперты выразили мнение, что решение Минфина РФ перейти к продажам валюты и золота повлияет на укрепление рубля. Так, ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских предположил, что потенциальным диапазоном укрепления российской нацвалюты станет 86–91 рубль за доллар США.