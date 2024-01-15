Россияне в декабре купили рекордное число машин за два года
В декабре 2023 года в России было реализовано рекордное количество легковых автомобилей за последние два года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
В прошлом месяце в стране было продано 119,5 тыс. новых легковых машин. Этот показатель в 2,1 раза выше, чем в декабре 2022 года. В последний раз больше автомобилей было реализовано только в декабре 2021 года (133,6 тыс. шт.).
По данным аналитиков, уже пятый месяц подряд в России (начиная с августа 2023 года) объем продаж новых легковушек превышает 100 тыс. единиц в месяц.
В декабре прошлого года самыми популярными марками в России стали Lada, Haval, Geely и Chery. В модельном рейтинге первую пятерку сформировали Lada Granta, Haval Jolion, Lada Vesta, Geely Monjaro и Chery Tiggo 7 Pro Max.
Производство автомобилей в РФ в 2023 году выросло на 16%, более чем до 720 тыс. единиц, заявил 15 января вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, продажи новых автомобилей в РФ составили 1,3 млн единиц.
Минимальная стоимость новой иномарки в РФ в 2024 году может вырасти до 3–3,2 млн рублей. Такое мнение 12 января высказал автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов. По его мнению, основными драйверами продаж автомобилей станут машины с пробегом.