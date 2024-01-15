В Баку два человека погибли при взрыве в мебельном цехе
В мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку 15 января произошел взрыв, после которого начался пожар. Азербайджанское информационное агентство Apa сообщает о двух погибших в результате ЧП.
На место стянуты как минимум 15 бригад скорой помощи.
Причины взрыва уточняются.
По последним данным, на место взрыва прибыл замминистра МЧС, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.
Ранее, 4 января, два человека погибли, еще шестеро получили ранения при обрушении двухэтажного здания кафе Rizyq («Ризык») из-за взрыва газовоздушной смеси в городе Уральске в Казахстане. Как уточнялось, после взрыва начался пожар, который был потушен спустя полчаса.