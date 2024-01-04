В казахстанском Уральске при обрушении здания кафе погибли два человека

Два человека погибли, еще шестеро получили ранения при обрушении двухэтажного здания кафе Rizyq («Ризык») из-за взрыва газовоздушной смеси в городе Уральске в Казахстане. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе департамента по ЧС (ДЧС) Западно-Казахстанской области.

«На данный момент силами ДЧС обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкций шесть человек, пять из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался. Также обнаружены двое погибших. Личности устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

В пресс-службе добавили, что под обвалившимися конструкциями, предположительно, еще могут находиться люди. На месте происшествия работают свыше 110 сотрудников спецслужб и 30 единиц техники.

Ранее в этот день сообщалось о взрыве в двухэтажном кафе Rizyq («Ризык») в Уральске, в результате которого здание загорелось и рухнуло. На место происшествия прибыл аким области Нариман Торегалиев для отслеживания ситуации. Спасатели начали разбирать завалы. Отмечалось, что обрушение здания произошло на площади 110 кв. м с продолжительным горением на 25 кв. м. Звонок о пожаре поступил в 2:07 (23:07 3 января мск). Потушить его удалось в 2:40 (23:40 мск 3 января).