ВСУ сообщили о гибели летчика-снайпера генерала Станислава Павловича
На Украине погиб летчик-снайпер украинской армии Станислав Павлович. Об этом сообщило Воздушное командование «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
«Сегодня мы попрощались и почтили память наших покойных военных. Летчик-снайпер, командующий воздушным командованием «Запад» ВВС Украины в 2008–2013 годах генерал-лейтенант Станислав Павлович», — отмечается в публикации 13 января.
В сообщении также добавили, что 65-летний военнослужащий летал практически до самой смерти, за время прохождения службы он освоил такие виды самолетов как Л-29, МиГ-15УТИ, две модификации МиГ-21, Су-7У, Су-17 пять модификаций, а также три модификации Су-24.
Причина смерти не уточняется.
Ранее, 8 ноября, военные Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Максима Гацанюка. Смертельное ранение он получил в Запорожской области, ему было 39 лет.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.