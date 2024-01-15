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В Таиланде отменили концерты Максима Галкина

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Концерты телеведущего Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) отменили в таиландских курортных городах Паттайя и Пхукет. Об этом 15 января сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

Галкин должен был выступать в Паттайе в гостинице Royal Cliff 24 января, а на Пхукет в отеле Royal Phuket City Hotel 25 января.

«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — сказал собеседник агентства.

Билеты на выступления Галкина продавались по цене от 8,5 до 16 тыс. рублей. На данный момент они сняты с продажи, уточнила «Газета.Ru».

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В октябре в отношении Галкина был составлен протокол за непредоставление сведений о деятельности иноагента. Ему грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

До этого, 11 мая, Галкин обратился в Замоскворецкий суд с требованием снять с него статус иноагента. Однако 2 июня его иск был отклонен. Отмечалось, что в суде были показаны видеозаписи артиста из соцсети, на которых он осуждает политику России и спецоперацию. Минюст признал Галкина иноагентом 16 сентября 2022 года. Причиной такого решения стало получение финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности».

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