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В Москве люди собрались у Малого театра на церемонию прощания с Соломиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Десятки человек собрались 15 января у Государственного академического Малого театра на церемонию прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным, который ушел из жизни 11 января в возрасте 88 лет. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Многие несут цветы, у входа в театр образовалась очередь. Церемония начнется в 11:00 на Исторической сцене.

Также на церемонию прощания приехала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Народного артиста похоронят в этот же день на Троекуровском кладбище.

Как сообщал источник «Известий», причиной смерти Юрия Соломина стал ряд осложнений после ишемического инсульта.

Ранее президент России Владимир Путин выражал соболезнования родным и близким Соломина. Он назвал кончину актера тяжелой, невосполнимой утратой для отечественной культуры, для всей России.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. На его счету — более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.

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