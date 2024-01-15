На Сахалине осудили военного за отказ участвовать в СВО
На Сахалине суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа. Его лишили свободы на 2 года 9 месяцев, сообщается 15 января на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.
«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда», — сказано в сообщении.
Как отмечается, 22 августа 2023 года военнослужащий отказался выполнять приказ об убытии в район проведения спецоперации. Суд учел, что военный усомнился в принципе единоначалия.
В суде добавили, что данный инцидент негативно повлиял на воинскую дисциплину и правопорядок в коллективе. Также там уточнили, что преступление было совершено в период мобилизации, что сочли отягчающим наказание обстоятельством.
Ранее, 5 декабря, на Сахалине суд приговорил военнослужащего к шести годам колонии общего режима за самовольное оставление части. Также военный лишился воинского звания.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.