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На Сахалине осудили военного за отказ участвовать в СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На Сахалине суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа. Его лишили свободы на 2 года 9 месяцев, сообщается 15 января на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда», — сказано в сообщении.

Как отмечается, 22 августа 2023 года военнослужащий отказался выполнять приказ об убытии в район проведения спецоперации. Суд учел, что военный усомнился в принципе единоначалия.

В суде добавили, что данный инцидент негативно повлиял на воинскую дисциплину и правопорядок в коллективе. Также там уточнили, что преступление было совершено в период мобилизации, что сочли отягчающим наказание обстоятельством.

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Ранее, 5 декабря, на Сахалине суд приговорил военнослужащего к шести годам колонии общего режима за самовольное оставление части. Также военный лишился воинского звания.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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