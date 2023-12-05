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На Сахалине суд признал виновным военного за оставление части в зоне СВО

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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На Сахалине суд приговорил военнослужащего к шести годам колонии общего режима за самовольное оставление части. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

Отмечается, что мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Военнослужащий лишился не только свободы на шесть лет, но и воинского звания.

«Военнослужащий лишен воинского звания «Гвардии ефрейтор». Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, военнослужащий взят под стражу в зале суда», — передает ТАСС.

Суд установил, что 4 июля мужчина временно уклонился от военной службы в период мобилизации и военного положения, самовольно покинув расположение подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике (ДНР) в зоне проведения спецоперации. До 4 сентября он проводил время по своему усмотрению, после чего сам явился в воинскую часть Южно-Сахалинска.

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Ранее, 21 ноября, Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд также приговорил почти к трем годам колонии военнослужащего, отказавшегося выполнять приказ командира части, согласно которому он должен был отправиться в зону спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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