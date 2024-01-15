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В Британии задержали шесть желавших сорвать открытие Лондонской биржи человек

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Фото: REUTERS/Peter Kneffel
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В Великобритании полиция арестовала шесть пропалестинских активистов, которые, предположительно, планировали подорвать работу Лондонской фондовой биржи. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщила Служба столичной полиции (MPS).

По данным полиции, пропалестинские активисты из группы Palestine Action утром 15 января намеревались напасть на здание биржи и заблокировать его, пытаясь помешать открытию торгов. Среди арестованных были три женщины и трое мужчин возрастом от 23 до 31 года.

Информацию о возможной акции передало полиции британское издание Daily Express.

«Это серьезные аресты. Мы считаем, что эта группа была готова осуществить разрушительный трюк, который мог бы иметь серьезные последствия, если бы он был реализован успешно», — заявил детектив Сиан Томас.

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В тот же день в Лондоне полиция задержала девять участников протеста в поддержку Палестины. Трех человек задержали за разжигание расовой ненависти, еще двух — за нарушение общественного порядка, одного — за обладание предметами, которые могли причинить ущерб, и трое раздавали листовки и были задержаны по подозрению в поддержке запрещенной организации.

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