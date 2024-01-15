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Эксперты объяснили нежелание стран Глобального Юга встать на сторону Украины

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Фото: Global Look Press/Ruslan Kaniuka
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С 15 по 19 января в швейцарском Давосе проходит 54-й Всемирный экономический форум, в котором примут участие более 60 государств. Несмотря на то, что на мероприятие пригласили президента Украины Владимира Зеленского (его выступление намечено на 16 января), украинская тема центральной не станет. Опрошенные «Известиями» эксперты объяснили, почему Глобальный Юг никак не встанет на сторону Киева.

Одна в поле: Украина не способна привлечь новых союзников
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Украинский политолог Алексей Якубин, к примеру, напомнил, что многие страны Глобального Юга воспринимают конфликт России и Украины как противостояние России и Запада, что созвучно с антизападными настроениями в этих государствах.

«У стран Глобального Юга есть свои обиды и претензии к западным странам. Некоторые из них страдали от колониализма», — сказал он.

Кроме того, отметил Якубин, немало мешает формированию консенсуса вокруг Украины обострение палестино-израильского конфликта. Поскольку войн становится всё больше, Киеву будет сложнее привлечь новых союзников среди стран Глобального Юга, добавил он.

Еще одну причину украинского неуспеха назвал экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт. Он считает, что от союза с Украиной многие страны удерживает нежелание портить политические и экономические отношения с Россией.

«Это было бы против интересов Глобального Юга. «Подогнуть» можно только те страны, которые находятся под жестким протекторатом США. Страны, способные суверенно определять свою внешнюю политику, направленную на соблюдение интересов своих народов и экономик, под подобной авантюрой подписываться не станут», — заявил Гердт.

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