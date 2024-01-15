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Эксперты предложили пересмотреть правила строительства дорог в заповедниках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Строить дороги в заповедниках в виде эстакад или туннелей предлагает Экспертный совет по заповедному делу, предложения направлены в Минприроды, Минтранс и другие ведомства.

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Минтрансу предлагается инициировать включение в строительные нормы и правила строительства автомобильных и железных дорог положение о том, что на особо охраняемых природных территориях новые дороги рекомендуется строить только в виде эстакад или туннелей. Предложения совета есть в распоряжении «Известий».

Строительство дорог приводит к негативному антропогенному воздействию на природные комплексы и объекты особо охраняемых природных территорий и их охранные зоны, напомнили эксперты. Действующее законодательство допускает его лишь в определенных случаях.

«Предлагается обеспечивать приоритетность реконструкции существующих дорог перед строительством новых», — указано в документе, адресованном в том числе и Минприроды.

Изменения могут коснуться и скоростного режима на дорогах, пересекающих особо охраняемые природные территории.

В Минприроды заверили «Известия», что готовы рассмотреть предложения экспертного совета, провести их всесторонний анализ и дать соответствующую оценку.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дорожный признак: правила стройки трасс в заповедниках просят ужесточить

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