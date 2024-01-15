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В АТОР рассказали о росте турпотока за границу на 40%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Турпоток за рубеж в новогодние праздники вырос на 35–40%, россияне совершили около полумиллиона поездок, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

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По его словам, такой значительный рост напрямую связан с увеличением числа международных перелетов. Так, в отличие о прошлого года, из России появились прямые рейсы на Кубу, Маврикий. Кроме того, российские перевозчики поставили более вместительные самолеты в ОАЭ.

Сыграла роль и морозная погода в Центральной России: туристы охотнее принимали решение о поездке в теплые страны, отметил Артур Мурадян.

«Что касается направлений, то лидером среди зарубежных стран стали Эмираты — туда отправилось около 100 тыс. туристов. Еще 90 тыс. россиян в новогодние праздники выбрали отдых в Турции. Таиланд и Египет приняли примерно по 50 тыс. человек, Шри-Ланка и Мальдивы — по 10 тыс.», — сообщил вице-президент АТОР.

Постепенно восстанавливается и турпоток в Европу, заметил, в свою очередь, вице-президент Альянса турагентств России (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Теплое вместо: турпоток из РФ за границу резко вырос в праздники

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