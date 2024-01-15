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Импортеры электроники в РФ отказались от ее закупок за доллары и евро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Российские импортеры электроники практически полностью отказались от расчетов с зарубежными вендорами и дистрибьюторами в долларах и евро. Об этом «Известиям» рассказал менеджер одного из производителей электроники. По его словам, в прошлом году практически все закупки оплачивались китайскими и индийскими денежными знаками, а также валютами других развивающихся стран.

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Опрошенные «Известиями» импортеры это подтверждают.

«Сейчас в 99% случаев мы используем рубль, юань, дирхам, вон, донг. Это имеет свои преимущества: так, нет рисков прослеживаемости отгрузок, нет банков-корреспондентов из недружественных стран, обеспечивается быстрое хождение валюты, есть возможность сократить число посредников при поставках», — рассказал источник, близкий к одному из них.

По словам собеседника «Известий» в одной из компаний – производителей электроники, сейчас речь идет об оплате поставок не только в традиционных, фиатных валютах. Некоторые российские финансовые структуры в конце 2023 года начали предлагать дистрибьюторам свое посредничество для расчетов с зарубежными контрагентами в криптовалюте.

Отказ от долларов и евро со стороны оптовых покупателей техники действительно имеет место, их сложно купить в достаточных количествах внутри России и очень сложно перевести кому-либо за рубеж из-за санкций со стороны западных банков, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Экономия при использовании вместо них валют дружественных стран, в частности юаня, невелика — около 1%, но сам факт того, что стоимость закупок при смене расчетных валют не выросла, позитивен для продавцов и покупателей техники, отметил эксперт.

К тому же эти деньги можно спокойно менять, переводить, потом снова конвертировать на доллары за пределами России — это позволяет избежать дефицита, сбоев в системе оплаты и логистике.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Курсовая розница: большинство импортеров электроники отказались от доллара и евро

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