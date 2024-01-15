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В Мариуполе нашли документы о причастности «Свидетелей Иеговы» к финансированию ВФУ

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Фото: NEWS.ru/ТАСС/Сергей Булкин
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Совместные мероприятия УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР), органов военной контрразведки и Росгвардии позволили выявить в Мариуполе место сборов последователей организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ). Там велась пропаганда экстремистской идеологии, сообщили правоохранители 15 января.

«В ходе осмотра объекта обнаружены и изъяты более 20 тыс. экземпляров экстремистской литературы, а также служебные документы, содержащие информацию о причастности организации к финансированию украинских вооруженных формирований», — добавили они.

Теперь правоохранителями проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления лиц, причастных к финансированию украинских неонацистов.

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23 августа СУ Следственного комитета (СК) РФ по Крыму и Севастополю сообщило, что в крымском Джанкое сотрудники ФСБ задержали старейшину ячейки «Свидетели Иеговы». Задержанный по видеосвязи проводил собрания с адептами, пропагандировал идеи запрещенной организации с трансляцией экстремистских материалов. Также в ходе обысков по месту его жительства была найдена и изъята экстремистская литература.

«Свидетели Иеговы» — международная религиозная организация. Русская православная церковь считает ее деструктивной организацией.

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