Минэнерго одобрило освобождение от экспортной пошлины НПЗ мощностью до 500 тыс. т

Минэнерго проанализировало просьбу нефтяников освободить малые и средние нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) от экспортной пошлины на вывоз нефтепродуктов в 50 тыс. рублей мощностью менее 1 млн т и предложило скорректировать условие об объеме переработки до 500 тыс. т.

Об этом 11 декабря в письме вице-премьеру Александру Новаку сообщил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин (имеется в распоряжении «Известий»).



В частности, как отметил замминистра, большую часть производимой продукции «невозможно реализовать на внутреннем рынке РФ ввиду ее несоответствия качественным характеристикам, которые необходимы потенциальным потребителям на внутреннем рынке, и такая продукция отгружается на экспорт как излишки производства».



При этом Минэнерго предложило не распространять заградительную пошлину на бензин газовый стабильный, фракции ароматических углеводородов, авиационный бензин, смазочные масла, нефтяной вазелин, парафины и воски.



Бизнес считает, что регуляторам стоит вовсе отменить заградительную пошлину, так как большую часть производимой продукции невозможно реализовать на внутреннем рынке, заводы затоварены, долгосрочные контракты с производителями нефти не выполняются, что ведет к прекращению их деятельности.



Как рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, пока окончательное решение по этому вопросу не принято. Более того, в конце декабря на совместном совещании представителей малого и среднего предпринимательства в нефтегазовой сфере и экспертного совета при комитете по энергетике Госдумы этот вопрос также поднимался и представители бизнеса отметили, что даже снижение условий по объемам переработки до 500 тыс. т в год не решит проблемы.

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Сборы и споры: нефтяники просят отменить заградительную пошлину