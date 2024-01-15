Сборы и споры: нефтяники просят отменить заградительную пошлину

Минэнерго согласилось снизить экспортную пошлину на вывоз нефтепродуктов для НПЗ мощностью до 500 тыс. т. Окончательное решение будет принимать правительство. Однако бизнес считает, что регуляторам стоит вовсе отменить заградительный сбор, так как большую часть продукции невозможно реализовать на внутреннем рынке. Заводы затоварены, долгосрочные контракты с производителями нефти не выполняются, это ведет к прекращению их деятельности. Что даст новое послабление и чего ждать автомобилистам в этом году.

Полетели щепки

Топливный кризис прошлого года привел к беспрецедентным мерам правительства, которое в октябре ввело запрет на экспорт нефтепродуктов и увеличило экспортную пошлину с 20 тыс. до 50 тыс. рублей за 1 т для нефтеперерабатывающих заводов мощностью до 1 млн т в год. Эта мера ранее была введена в качестве борьбы с топливным кризисом. Однако вскоре после принятия этих ограничений представители малых и средних НПЗ обратились к уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей Борису Титову с просьбой взять ситуацию под личный контроль и рассмотреть возможность обратиться в правительство с просьбой оценить экономическую целесообразность правовых, налоговых и экономических последствий принятых мер (письмо имеется в распоряжении «Известий»).

Как отмечают авторы обращения, распространение ограничительных мер на производителей уже привело к остановке ряда предприятий и угрожает запуску инвестпроектов, «что ведет к существенным потерям бюджета и утрате высокотехнологичных рабочих мест».

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Нефтяники отметили, что суммарная мощность всех заводов, которых коснулась указанная проблема, составляет 2 млн т, а потери бюджета — более 90 млрд рублей в год.

Справка «Известий» К началу осени 2023 года Россия столкнулась с очередным топливным кризисом. Биржевые цены на бензин и дизель били исторические рекорды из-за роста мировых цен на нефть, загруженности железнодорожного сообщения и роста серого экспорта. Правительство приняло беспрецедентное решение — ввести запрет на экспорт нефтепродуктов и заградительную пошлину на российское топливо.

Достойны снисхождения, но не все

В итоге Минэнерго проанализировало применение повышающего коэффициента к вывозной пошлине за октябрь–ноябрь и пришло к выводу, что можно скорректировать условие об объеме нефтепереработки до 500 тыс. т. Об этом 11 декабря в письме (имеется в распоряжении «Известий») на имя вице-премьера Александра Новака сообщил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

В частности, как отметил замминистра, большую часть производимой продукции «невозможно реализовать на внутреннем рынке РФ ввиду ее несоответствия качественным характеристикам, которые необходимы потенциальным потребителям на внутреннем рынке, и такая продукция отгружается на экспорт как излишки производства».

«Невозможность экспорта излишков производства, которые проблематично реализовать на внутреннем рынке, может привести к разгрузке производственных мощностей и, в свою очередь, негативным образом сказаться на экономических последствиях их деятельности», — отмечает в письме Павел Сорокин.

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При этом Минэнерго предложило не распространять заградительную пошлину на бензин газовый стабильный, фракции ароматических углеводородов, авиационный бензин, смазочные масла, нефтяной вазелин, парафины и воски.

Не решит проблему

Как рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, пока окончательного решения по этому вопросу не принято. Более того, в конце декабря на совместном совещании представителей малого и среднего предпринимательства в нефтегазовой сфере и экспертного совета при комитете по энергетике Госдумы этот вопрос также поднимался, и предприниматели отметили, что даже снижение условий по объему переработки до 500 тыс. т в год не решит проблему.

— У нас есть долгосрочные обязательства с нефтяными компаниями по поставкам сырья на завод, а сейчас мы затовариваемся. По возможности всё держим на колесах, но как мы будем жить после января — очень большой вопрос. Поэтому хотелось бы, чтобы нас услышали. Без экспорта мы просто закроемся, тем более гостовскую продукцию мы не производим, — поделился с «Известиями» представитель одного из мини-НПЗ.

Собеседники отмечают, что сейчас на складах находится топливо на десятки миллиардов рублей. Продукция не реализуется, а под нее брались кредиты, которые нужно отдавать. При том, что когда вводилась заградительная пошлина, бизнесу не дали никакого переходного периода.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Есть компании, которые производят топливо и занимаются бункеровкой. Они сегодня практически встают, так как в технологическом цикле производства НПЗ присутствует нафта — прямогонный бензин, который продать на внутренний рынок невозможно. Поэтому она уходила в Японию, Корею, Китай. Но сегодня этот канал перекрыт, — отмечает еще один собеседник «Известий».

Снять нельзя продлевать

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, жалобы представителей малых НПЗ на действующий запрет понятны — они работают в большей степени на экспорт.

— Насколько это выгодно российскому рынку — вопрос открытый. В этом контексте слегка парадоксально выглядят угрозы ряда малых компаний-переработчиков, которые утверждают, что из-за действующих заградительных пошлин бюджет недосчитается 90 млрд рублей. Для каждого отдельно взятого гражданина нашей страны это огромная сумма. Но для понимания этой угрозы в масштабах госбюджета надо осознавать, что в 2023 году налог на добычу полезных ископаемых на нефть обеспечил поступление порядка 7,79 трлн рублей. То есть угроза потери 90 млрд рублей из-за приостановки или сокращения деятельности мини-НПЗ демонстрирует более чем скромную роль этих предприятий в качестве налогоплательщиков, — отмечает собеседник.

Впрочем, по его словам, при имеющихся на данный момент биржевых котировках моторных топлив в нашей стране можно провести постепенное ослабление экспортных ограничений для малых предприятий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— На каждой стадии необходимо фиксировать реакцию рынка. Если ситуация не изменится радикально в худшую сторону, заградительные пошлины можно будет снять. Но при этом усилить контроль за объемом экспортируемой малыми перерабатывающими предприятиями продукции. Чтобы они и правда не стали каналом серого перетока с российского рынка, — считает Фролов.

С коллегой соглашается и генеральный директор ООО «НААНС-Медиа» Тамара Сафронова. По ее словам, сейчас некоторым предприятиям сложно найти рынок сбыта в России, что приводит к снижению объемов переработки, отрицательным финансовым результатам.

— Таможенная пошлина — это поддерживающий механизм для обеспечения приоритетности внутренних поставок, но размер сбора, превышающий конечную экспортную цену, по сути, является запретным механизмом для экспорта продукции малыми предприятиями. Мини-НПЗ создают рабочие места, участвуют в формировании конкурентной среды и наполнении региональных бюджетов и также нуждаются в поддержке их производственной деятельности на уровне исключения дополнительных ограничений, — заключила эксперт.

В кабмине, Минэнерго и Минфине не ответили на запросы «Известий».