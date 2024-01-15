Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД напомнил, что РФ не откажется от своих принципов ради переговоров с Украиной
Мир
Во владельца бензоколонки в Афинах выстрелили 97 раз
Мир
В Белом доме заявили о нежелании конфликта с хуситами
Мир
Глава МИД Франции назвал 2024 год критически важным для Европы
Происшествия
Поезд «Ласточка» сломался на пути из Великого Новгорода в Санкт-Петербург
Происшествия
В Казани в гостинице произошел пожар
Происшествия
На складе в Санкт-Петербурге остаются очаги тления на площади 300 кв. м
Происшествия
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
Происшествия
Дети кинули снег и петарды в Вечный огонь в ХМАО
Мир
Эстония отказалась выдавать военнообязанных украинцев
Происшествия
Полицейские в ЛНР обнаружили тайник с боеприпасами
Спорт
Кудряшов сравнил Бетербиева с удавом в победном бою со Смитом
Мир
Швейцарский политик назвал встречу в Давосе по «формуле мира» фарсом
Мир
Королева Дании официально отреклась от престола и передала его сыну
Общество
МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге

Ребенок утонул на термальном курорте в Челябинске

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шестилетний мальчик утонул в бассейне термального курорта в Челябинске. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Челябинской области.

Инцидент произошел 13 января в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов. Захлебнулся ребенок, который пришел туда вместе с матерью, но в какой-то момент остался без присмотра, сообщает ИА «Регнум».

Следователи провели осмотр места случившегося, затребовали документацию о работе комплекса и лицах, которые отвечают за обеспечение безопасного нахождения посетителей на территории бассейна, сообщает телеканал «360».

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, уточняет Life.ru. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, пишет RT.

В прокуратуре региона начали проверку по факту произошедшего на предмет исполнения требований законодательства при оказании услуг на объекте с массовым пребыванием людей. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на термальном курорте «Лето» в КРК «Мегаполис», который открылся в 2023 году в центре Челябинска. Ребенок пришел на курорт с мамой 1993 года рождения, семья на учете в органах ПДН не состоит.

Скользкий путь: что делать в случае провала под лед
С наступлением холодов в стране уже зафиксировано несколько несчастных случаев на водоемах

9 января в Ростовской области двое детей 2015 и 2017 годов рождения утонули в водоеме. Инцидент произошел в селе Авило-Успенка Матвеево-Курганского района, пишет НСН. По данным следствия, шестилетний мальчик и его восьмилетняя сестра провалились под лед. Возбуждено уголовное дело.

В ноябре ребенок утонул в бассейне во время тренировки в Свердловской области. По словам очевидцев, в комплексе в вечернее время проводилось групповое занятие с инструктором по плаванию. Инструктор находилась на рабочем месте, заметив мальчика под водой, достала его из воды и начала делать искусственное дыхание.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024