Ребенок утонул на термальном курорте в Челябинске

Шестилетний мальчик утонул в бассейне термального курорта в Челябинске. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Челябинской области.

Инцидент произошел 13 января в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов. Захлебнулся ребенок, который пришел туда вместе с матерью, но в какой-то момент остался без присмотра, сообщает ИА «Регнум».

Следователи провели осмотр места случившегося, затребовали документацию о работе комплекса и лицах, которые отвечают за обеспечение безопасного нахождения посетителей на территории бассейна, сообщает телеканал «360».

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, уточняет Life.ru. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, пишет RT.

В прокуратуре региона начали проверку по факту произошедшего на предмет исполнения требований законодательства при оказании услуг на объекте с массовым пребыванием людей. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на термальном курорте «Лето» в КРК «Мегаполис», который открылся в 2023 году в центре Челябинска. Ребенок пришел на курорт с мамой 1993 года рождения, семья на учете в органах ПДН не состоит.

9 января в Ростовской области двое детей 2015 и 2017 годов рождения утонули в водоеме. Инцидент произошел в селе Авило-Успенка Матвеево-Курганского района, пишет НСН. По данным следствия, шестилетний мальчик и его восьмилетняя сестра провалились под лед. Возбуждено уголовное дело.

В ноябре ребенок утонул в бассейне во время тренировки в Свердловской области. По словам очевидцев, в комплексе в вечернее время проводилось групповое занятие с инструктором по плаванию. Инструктор находилась на рабочем месте, заметив мальчика под водой, достала его из воды и начала делать искусственное дыхание.